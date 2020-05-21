Глава Минздрава назвал сроки появления вакцины от коронавируса

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Первые результаты испытания вакцины от коронавируса появятся в конце июля, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в телеканала "Россия 1".
По словам министра, доклинические тесты идут по графику. Он отметил, что разработкой вакцины занимается сразу несколько предприятий.
"Все пока идет в графике, пока никаких сбоев нет", — сказал Мурашко.
На прошлой неделе глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил об испытании вакцины от коронавируса на небольшом количестве добровольцев. Он отметил, что ее появление ожидается в конце лета. Директор центра подчеркнул, что вакцина показала довольно высокую иммуногенность во время опытов на грызунах.
При этом Гинцбург добавил, что после регистрации и запуска производства нельзя будет сразу сделать прививки всем россиянам.
По последним данным, коронавирусом в мире заразились почти пять миллионов человек, свыше 320 тысяч скончались.
В России число инфицированных достигло 317 тысяч, около 3100 пациентов скончались, порядка 93 тысяч излечились.