Глава Минздрава назвал сроки появления вакцины от коронавируса

Сотрудник научно-исследовательской лаборатории "Генные и клеточные технологии" при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Первые результаты испытания вакцины от коронавируса появятся в конце июля, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в телеканала " Россия 1 ". Первые результаты испытания вакцины от коронавируса появятся в конце июля, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в телеканала "".

По словам министра, доклинические тесты идут по графику. Он отметил, что разработкой вакцины занимается сразу несколько предприятий.

"Все пока идет в графике, пока никаких сбоев нет", — сказал Мурашко.

На прошлой неделе глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил об испытании вакцины от коронавируса на небольшом количестве добровольцев. Он отметил, что ее появление ожидается в конце лета. Директор центра подчеркнул, что вакцина показала довольно высокую иммуногенность во время опытов на грызунах.

При этом Гинцбург добавил, что после регистрации и запуска производства нельзя будет сразу сделать прививки всем россиянам.

По последним данным, коронавирусом в мире заразились почти пять миллионов человек, свыше 320 тысяч скончались.

В России число инфицированных достигло 317 тысяч, около 3100 пациентов скончались, порядка 93 тысяч излечились.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф