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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T22:18
https://ria.ru/20200521/1571808448.html
Глава Минздрава назвал сроки появления вакцины от коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568746282_0:320:3070:2047_1036x0_80_0_0_44e44f2382200300a76377100327f410.jpg
РИА Новости

Глава Минздрава назвал сроки появления вакцины от коронавируса

22:00 21.05.2020 (обновлено: 22:18 21.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории "Генные и клеточные технологии" при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Первые результаты испытания вакцины от коронавируса появятся в конце июля, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в телеканала "Россия 1".
По словам министра, доклинические тесты идут по графику. Он отметил, что разработкой вакцины занимается сразу несколько предприятий.
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"Все пока идет в графике, пока никаких сбоев нет", — сказал Мурашко.
На прошлой неделе глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил об испытании вакцины от коронавируса на небольшом количестве добровольцев. Он отметил, что ее появление ожидается в конце лета. Директор центра подчеркнул, что вакцина показала довольно высокую иммуногенность во время опытов на грызунах.
При этом Гинцбург добавил, что после регистрации и запуска производства нельзя будет сразу сделать прививки всем россиянам.
По последним данным, коронавирусом в мире заразились почти пять миллионов человек, свыше 320 тысяч скончались.
В России число инфицированных достигло 317 тысяч, около 3100 пациентов скончались, порядка 93 тысяч излечились.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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Когда америкосы ее разработают
21 мая, 22:58
Ало .
9500020
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