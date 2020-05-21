США назвали условие пересмотра выхода из Договора по открытому небу

"Через шесть месяцев начиная с завтрашнего дня Соединенные Штаты более не будут стороной договора. Однако мы можем пересмотреть наш выход, если Россия вернется к полному соблюдению договора", - говорится в его заявлении, распространенном госдепартаментом.

По словам Помпео, Россия в отличие от США и других подписантов "годами демонстративно и постоянно нарушала договор разными способами".

Шесть месяцев - это срок, предусмотренный условиями выхода из договора. Именно через такое время с момента подачи уведомления другим участникам страна будет считаться покинувшей договор. Уведомление США, по словам Помпео, подадут в пятницу.

Помпео заявил, что Россия, по мнению США, годами нарушала договор, не разрешая или ограничивая полеты в рамках договора, "когда ей хочется".

В частности, по его словам, Москва отказала в проведении наблюдательных полетов в десятикилометровом коридоре вдоль ее границы с Абхазией и Южной Осетией.

"Россия также незаконно установила ограничения на дальность полета над Калининградом, несмотря на тот факт, что этот анклав стал местом размещения значительного военного потенциала", - заявил Помпео