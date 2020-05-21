США назвали условие пересмотра выхода из Договора по открытому небу

ВАШИНГТОН, 21 мая – РИА Новости. США могут пересмотреть выход из Договора по открытому небу (ДОН), если РФ "вернется к соблюдению" договора, заявил в четверг госсекретарь США Майк Помпео.
"Через шесть месяцев начиная с завтрашнего дня Соединенные Штаты более не будут стороной договора. Однако мы можем пересмотреть наш выход, если Россия вернется к полному соблюдению договора", - говорится в его заявлении, распространенном госдепартаментом.
По словам Помпео, Россия в отличие от США и других подписантов "годами демонстративно и постоянно нарушала договор разными способами".
Шесть месяцев - это срок, предусмотренный условиями выхода из договора. Именно через такое время с момента подачи уведомления другим участникам страна будет считаться покинувшей договор. Уведомление США, по словам Помпео, подадут в пятницу.
Помпео заявил, что Россия, по мнению США, годами нарушала договор, не разрешая или ограничивая полеты в рамках договора, "когда ей хочется".
В частности, по его словам, Москва отказала в проведении наблюдательных полетов в десятикилометровом коридоре вдоль ее границы с Абхазией и Южной Осетией.
"Россия также незаконно установила ограничения на дальность полета над Калининградом, несмотря на тот факт, что этот анклав стал местом размещения значительного военного потенциала", - заявил Помпео
Кроме того, по его словам, в 2019 году Россия отказала США и Канаде в проведении совместного полета над районом проведения крупных военных учений.
Вчера, 19:51Договор по открытому небу