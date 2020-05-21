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2020-05-21T21:01
https://ria.ru/20200521/1571808233.html
Работодатели в Москве смогут аннулировать пропуска работающих удаленно
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РИА Новости

Работодатели в Москве смогут аннулировать пропуска работающих удаленно

21:01 21.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД во время проверки наличия пропуска у водителя на блокпосту в Москве
Сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД во время проверки наличия пропуска у водителя на блокпосту в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, благодаря которому работодатели с 21 мая смогут аннулировать цифровые пропуска сотрудников, чье присутствие не требуется на рабочих местах.
"С 21 мая 2020 года работодатели обязаны принять меры, направленные на минимизацию очного присутствия работников на рабочих местах. В рамках реализации указанных мер работодатель вправе аннулировать цифровые пропуска работникам, присутствие которых на рабочих местах не требуется, с использованием личного кабинета юридического лица, индивидуального предпринимателя на официальном сайте Мэра и Правительства Москвы", - говорится в указе, опубликованном на сайте мэра и правительства города.
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Добавляется, что работодатели при возникновении вопросов и проблем, связанных с оформлением цифровых пропусков, вправе воспользоваться специальными сервисами на портале "i.moscow".
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей СобянинМоскваОбщество
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