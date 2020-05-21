Работодатели в Москве смогут аннулировать пропуска работающих удаленно

"С 21 мая 2020 года работодатели обязаны принять меры, направленные на минимизацию очного присутствия работников на рабочих местах. В рамках реализации указанных мер работодатель вправе аннулировать цифровые пропуска работникам, присутствие которых на рабочих местах не требуется, с использованием личного кабинета юридического лица, индивидуального предпринимателя на официальном сайте Мэра и Правительства Москвы", - говорится в указе, опубликованном на сайте мэра и правительства города.