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2020-05-21T20:46
https://ria.ru/20200521/1571807791.html
В МИД обвинили США в демонтаже инструментов контроля над вооружениями
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РИА Новости

В МИД обвинили США в демонтаже инструментов контроля над вооружениями

20:46 21.05.2020
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CC0 / U.S. Air Force / Самолет "Boeing OC-135B"
Самолет Boeing OC-135B
CC0 / U.S. Air Force /
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Выход США из Договора по открытому небу будет означать подрыв фундаментального соглашения, которое серьезно укрепляло доверие и безопасность в Европе, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Президент США Дональд Трамп в четверг объявил, что Вашингтон выходит из Договора по открытому небу и будет вне соглашения, пока Россия "не будет выполнять свои обязательства". При этом он не исключил возвращение к соглашению, а также разработку новых договоренностей.
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в представителями СМИ в Белом доме в Вашингтоне
Вчера, 19:42
Трамп заявил, что Россия не придерживается Договора по открытому небу
По словам Грушко, нельзя не видеть продолжения линии США на полный демонтаж инструментов контроля над вооружениями.
"Точно так же под надуманными предлогами они вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. До этого создали непреодолимые препятствия для ратификации соглашения об адаптации договора об обычных вооруженных силах в Европе, предприняли еще целый ряд деструктивных шагов в сфере стратегической стабильности и безопасности и, видимо, двигаются в сторону подрыва и еще одного фундаментального соглашения, которое серьезно укрепляло доверие и безопасность на континенте", - отметил он.
Грушко подчеркнул, что Договор по открытому небу – это очень эффективный инструмент контроля за военной деятельностью.
Глава ЦРУ генерал Майкл Хайден. 12 декабря 2007
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Экс-директор ЦРУ назвал выход США из Договора по открытому небу безумием
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после "холодной войны". Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.
Вашингтон заявил, что Москва нарушила этот Договор, отозвав разрешение на пролет американо-канадской миссии в сентябре 2019 года. Россия отвергала эти обвинения, указывая, что США сами нарушают документ. В частности, отмечалось, что в 2016 году США не обеспечили безопасное прибытие российского самолета АН-30Б в пункт въезда/выезда, отказавшись предоставить необходимое количество промежуточных аэродромов.
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
Вчера, 19:51
Договор по открытому небу
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Выход США из Договора по открытому небуДоговор по открытому небуДональд ТрампМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Александр ГрушкоСШАВ мире
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