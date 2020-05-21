В МИД обвинили США в демонтаже инструментов контроля над вооружениями

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Выход Выход США из Договора по открытому небу будет означать подрыв фундаментального соглашения, которое серьезно укрепляло доверие и безопасность в Европе , заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко

Президент США Дональд Трамп в четверг объявил, что Вашингтон выходит из Договора по открытому небу и будет вне соглашения, пока Россия "не будет выполнять свои обязательства". При этом он не исключил возвращение к соглашению, а также разработку новых договоренностей.

По словам Грушко, нельзя не видеть продолжения линии США на полный демонтаж инструментов контроля над вооружениями.

"Точно так же под надуманными предлогами они вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. До этого создали непреодолимые препятствия для ратификации соглашения об адаптации договора об обычных вооруженных силах в Европе, предприняли еще целый ряд деструктивных шагов в сфере стратегической стабильности и безопасности и, видимо, двигаются в сторону подрыва и еще одного фундаментального соглашения, которое серьезно укрепляло доверие и безопасность на континенте", - отметил он.

Грушко подчеркнул, что Договор по открытому небу – это очень эффективный инструмент контроля за военной деятельностью.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после "холодной войны". Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.