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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T21:00
https://ria.ru/20200521/1571807651.html
Коронавирус выявили у 1474 российских военных
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870450_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_4bd694d9fd48ff51662f273ef0127fd9.jpg
РИА Новости

Коронавирус выявили у 1474 российских военных

20:37 21.05.2020 (обновлено: 21:00 21.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус . Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Число военнослужащих РФ с подтвержденным коронавирусом достигло 1474, курсантов - 923, сообщается на сайте Минобороны РФ.
"По состоянию на 21 мая с.г.: в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1474 военнослужащих с положительными результатами тестирования; из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 545 человек, в изоляторах по месту службы– 398 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 16 человек, изолированы на дому – 515 человек", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что все военные с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Из них: в тяжелом состоянии – 1 человек, в состоянии средней тяжести – 7 человек, остальные – без симптомов заболевания. Выздоровело – 1125 человек.
"Военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей высших военных учебных заведений с положительными результатами тестирования – 923 чел., из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 260 человек, в изоляторах по месту службы– 534 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 22 человека, изолированы на дому – 107 человек", - добавляется в сообщении.
Состояние здоровья военных нормальное, без симптоматических проявлений. Выздоровело – 1336 человек.
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"Воспитанников довузовских учебных заведений с положительными результатами тестирования 12 человек, из которых проходят лечение: в ведомственных домах отдыха – 12 человек", - уточняется в сообщении.
Добавляется, что состояние всех воспитанников нормальное, без каких-либо симптомов заболевания. Выздоровело – 296 человек.
"Инфицированных среди гражданского персонала Вооруженных Сил РФ – 394 человек, которые проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 57 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 39 человек, изолированы на дому – 296 человек, в изоляторах – 2 человека. Выздоровело (нарастающим итогом) – 170 человек", - отмечается в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
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