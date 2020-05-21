Коронавирус выявили у 1474 российских военных

Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус . Архивное фото

Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Число военнослужащих РФ с подтвержденным Число военнослужащих РФ с подтвержденным коронавирусом достигло 1474, курсантов - 923, сообщается на сайте Минобороны РФ.

"По состоянию на 21 мая с.г.: в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1474 военнослужащих с положительными результатами тестирования; из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 545 человек, в изоляторах по месту службы– 398 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 16 человек, изолированы на дому – 515 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все военные с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Из них: в тяжелом состоянии – 1 человек, в состоянии средней тяжести – 7 человек, остальные – без симптомов заболевания. Выздоровело – 1125 человек.

"Военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей высших военных учебных заведений с положительными результатами тестирования – 923 чел., из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 260 человек, в изоляторах по месту службы– 534 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 22 человека, изолированы на дому – 107 человек", - добавляется в сообщении.

Состояние здоровья военных нормальное, без симптоматических проявлений. Выздоровело – 1336 человек.

"Воспитанников довузовских учебных заведений с положительными результатами тестирования 12 человек, из которых проходят лечение: в ведомственных домах отдыха – 12 человек", - уточняется в сообщении.

Добавляется, что состояние всех воспитанников нормальное, без каких-либо симптомов заболевания. Выздоровело – 296 человек.

"Инфицированных среди гражданского персонала Вооруженных Сил РФ – 394 человек, которые проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 57 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 39 человек, изолированы на дому – 296 человек, в изоляторах – 2 человека. Выздоровело (нарастающим итогом) – 170 человек", - отмечается в сообщении.