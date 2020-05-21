Мишустин подписал документ о критериях выдачи займов по сниженной ставке

"Вводятся новые критерии отбора заёмщиков. На льготный кредит смогут рассчитывать компании, чья выручка во втором квартале 2020 года снизилась не менее чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а также те, кто сохранил не менее 90% сотрудников от их численности по состоянию на 1 мая", - говорится в документе.