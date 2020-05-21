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2020-05-21T20:33
https://ria.ru/20200521/1571807495.html
Мишустин подписал документ о критериях выдачи займов по сниженной ставке
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РИА Новости

Мишустин подписал документ о критериях выдачи займов по сниженной ставке

20:33 21.05.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ, вводящий новые критерии выдачи займов компаниям по сниженной ставке, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
"Вводятся новые критерии отбора заёмщиков. На льготный кредит смогут рассчитывать компании, чья выручка во втором квартале 2020 года снизилась не менее чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а также те, кто сохранил не менее 90% сотрудников от их численности по состоянию на 1 мая", - говорится в документе.
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При этом предусматривается, что общая сумма выданных кредитов дочерним компаниям системообразующих организаций составит не менее 400 миллиардов рублей.
Отмечается также, что такие льготные кредиты помогут поддержать занятость на системно значимых предприятиях, а также профинансировать их текущие расходы.
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