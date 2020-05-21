МИД раскритиковал попытки оправдать выход из Договора по открытому небу

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Москва отвергает любые попытки оправдать выход из Договора по открытому небу наличием неких технических проблем, ничто не мешает обсуждению вопросов, которые США пытаются выдать как некие нарушения со стороны России, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Президент Дональд Трамп заявил в четверг, что США выйдут из договора по открытому небу, пока Россия нарушает его.
"Мы отвергаем любые попытки оправдать выход из этого фундаментального соглашения наличием неких технических проблем. Я напомню, что любой договор в сфере военной безопасности, как правило, очень сложная материя. И при наличии политической воли (а их подписывают тогда, когда существует политическая воля) все проблемы решаются на основе сотрудничества, на основе баланса интересов и принимая во внимание необходимость сохранить жизнеспособность соответствующих режимов", - сказал Грушко.
"Поэтому ничто не мешает продолжению обсуждения этих технических вопросов, которые сегодня США пытаются выдать как некие нарушения со стороны РФ. Для этого абсолютно необязательно выходить из договора, а вот если из договора выйти, то тогда никаких решений технических вопросов не будет, не будет самого инструмента, который в течение вот уже больше 20 лет служил интересам поддержания мира и безопасности в Европе и был составной частью системы военной безопасности, где все элементы взаимосвязаны", - подчеркнул он.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.
Вашингтон ранее заявил, что Москва нарушила договор, отозвав разрешение на пролет американо-канадской миссии в сентябре 2019 года. Россия отвергала эти обвинения, указывая, что США сами нарушают документ. В частности отмечалось, что в 2016 году США не обеспечили безопасное прибытие российского самолета Ан-30Б в пункт въезда/выезда, отказавшись предоставить необходимое количество промежуточных аэродромов.