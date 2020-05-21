МИД раскритиковал попытки оправдать выход из Договора по открытому небу

"Мы отвергаем любые попытки оправдать выход из этого фундаментального соглашения наличием неких технических проблем. Я напомню, что любой договор в сфере военной безопасности, как правило, очень сложная материя. И при наличии политической воли (а их подписывают тогда, когда существует политическая воля) все проблемы решаются на основе сотрудничества, на основе баланса интересов и принимая во внимание необходимость сохранить жизнеспособность соответствующих режимов", - сказал Грушко.