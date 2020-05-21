МИД напомнил о претензиях к США в рамках Договора по открытому небу

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Никаких нарушений Договора по открытому небу со стороны РФ нет, все вопросы, которые поднимают США, можно обсуждать в рамках консультативной комиссии по открытому небу, у РФ также есть претензии к США по выполнению этого соглашения, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Никаких нарушений со стороны России нет. Все эти вопросы, которые поднимают США, являются предметом обсуждений в рамках консультативной комиссии по открытому небу", - сказал Грушко.
"У нас, кстати говоря, не менее серьезные претензии к выполнению положений Договора со стороны самих Соединенных Штатов. Но это достаточно сложные технические вопросы, которые должны решаться в рамках специально созданного органа - этой комиссии, которая оценивает действия договора, работает над совершенствованием механизма его имплементации и также рассматривает все вопросы, которые могут у сторон возникать в ходе выполнения наблюдательных полетов", - подчеркнул он.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.
Вашингтон ранее заявил, что Москва нарушила договор, отозвав разрешение на пролет американо-канадской миссии в сентябре 2019 года. Россия отвергала эти обвинения, указывая, что США сами нарушают документ. В частности отмечалось, что в 2016 году США не обеспечили безопасное прибытие российского самолета АН-30Б в пункт въезда/выезда, отказавшись предоставить необходимое количество промежуточных аэродромов.
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