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2020-05-21T22:00
https://ria.ru/20200521/1571807267.html
МИД напомнил о претензиях к США в рамках Договора по открытому небу
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РИА Новости

МИД напомнил о претензиях к США в рамках Договора по открытому небу

20:22 21.05.2020 (обновлено: 22:00 21.05.2020)
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© Фото : Минобороны РФНаблюдательные полеты по Договору по открытому небу
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
© Фото : Минобороны РФ
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Никаких нарушений Договора по открытому небу со стороны РФ нет, все вопросы, которые поднимают США, можно обсуждать в рамках консультативной комиссии по открытому небу, у РФ также есть претензии к США по выполнению этого соглашения, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Никаких нарушений со стороны России нет. Все эти вопросы, которые поднимают США, являются предметом обсуждений в рамках консультативной комиссии по открытому небу", - сказал Грушко.
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"У нас, кстати говоря, не менее серьезные претензии к выполнению положений Договора со стороны самих Соединенных Штатов. Но это достаточно сложные технические вопросы, которые должны решаться в рамках специально созданного органа - этой комиссии, которая оценивает действия договора, работает над совершенствованием механизма его имплементации и также рассматривает все вопросы, которые могут у сторон возникать в ходе выполнения наблюдательных полетов", - подчеркнул он.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.
Вашингтон ранее заявил, что Москва нарушила договор, отозвав разрешение на пролет американо-канадской миссии в сентябре 2019 года. Россия отвергала эти обвинения, указывая, что США сами нарушают документ. В частности отмечалось, что в 2016 году США не обеспечили безопасное прибытие российского самолета АН-30Б в пункт въезда/выезда, отказавшись предоставить необходимое количество промежуточных аэродромов.
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Договор по открытому небу
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Выход США из Договора по открытому небуРоссияДоговор по открытому небуМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Александр ГрушкоСШАБезопасностьВ мире
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