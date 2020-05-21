МИД напомнил о претензиях к США в рамках Договора по открытому небу

"Никаких нарушений со стороны России нет. Все эти вопросы, которые поднимают США, являются предметом обсуждений в рамках консультативной комиссии по открытому небу", - сказал Грушко.

"У нас, кстати говоря, не менее серьезные претензии к выполнению положений Договора со стороны самих Соединенных Штатов. Но это достаточно сложные технические вопросы, которые должны решаться в рамках специально созданного органа - этой комиссии, которая оценивает действия договора, работает над совершенствованием механизма его имплементации и также рассматривает все вопросы, которые могут у сторон возникать в ходе выполнения наблюдательных полетов", - подчеркнул он.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.