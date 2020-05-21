Власти Югры ограничили въезд в три населенных пункта из-за COVID-19

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 мая - РИА Новости. Въезд и выезд граждан будет ограничен в город Въезд и выезд граждан будет ограничен в город Лянтор , поселки Федоровский и Нижнесортымский в Сургутском районе ХМАО, на который приходится каждый четвертый подтвержденный случай коронавируса, следует из постановления губернатора Югры Натальи Комаровой

Коронавирус в Сургутском районе, согласно актуальным данным регионального оперативного штаба по противодействию распространения инфекции, выявлен у 380 человек, выздоровел 21 из них, скончались двое. В начале мая местные власти сообщили, что ввели противоэпидемиологический режим в границах трех населенных пунктов - в городе Лянторе, поселках Федоровском и Нижнесортымском, на которые приходится не менее 80% всех заразившихся в районе.

Вскоре глава региона Наталья Комарова подписала постановление, усилив ограничительные меры в указанных населенных пунктах Сургутского района. В частности, поручено закрыть все группы в детских садах, а также организации, оказывающие бытовые услуги и реализующие продукцию, не относящуюся к товарам первой необходимости. Также Комарова запретила жителям этих населенных пунктов прогулки с детьми, ранее разрешенные в Югре в определенные часы утром и вечером.

Как сообщала в среду администрация района, в Лянторе, Федоровском и Нижнесортымском планируется создание буферных зон, необходимых для размещения сотрудников, работающих вахтовым методом, и специальных помещений для проведения медицинских осмотров большого количества людей. Также, по данным муниципалитета, планируется создание блок-постов для предотвращения несанкционированного въезда на территорию поселений, где фиксируются очаги. Обязательства по их обустройству взяла на себя компания " Сургутнефтегаз ", предполагается создание пяти-шести таких контрольных пунктов, подчеркивали в мэрии. Выработанные меры направили губернатору Югры для окончательного решения.

"Постановляю в дополнение к действующим мерам... в муниципальных образованиях Лянтор, Федоровский и Нижнесортымский Сургутского района ограничить на период эпидемиологического неблагополучия въезд и выезд граждан в названные муниципальные образования по дорогам регионального, межмуниципального и местного значения, а также частным автомобильным дорогам", - говорится в документе, опубликованном на сайте правительства Югры.

Указанные ограничения, как уточняется, не распространяются на граждан, въезд и выезд которых в населенные пункты связан с работой или "иными обязательствами", при этом у них должны быть оформлены соответствующие документы или электронные пропуска. Кроме того, на трех участках трасс при въезде в три поселения будут работать круглосуточные контрольно-пропускные пункты.

Согласно данным окружного оперативного штаба, в Югре инфекция уже подтвердилась у 1430 человек, выздоровели 488, скончались 12. Режим обязательной самоизоляции в регионе продлен до конца мая, с 12 мая в округе начал действовать масочный режим в общественном транспорте, такси и закрытых помещениях общественного пользования. Одновременно с этим власти региона разрешили взрослым прогулки с детьми утром и вечером, а также занятия спортом на свежем воздухе в определенные часы.