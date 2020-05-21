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2020-05-21T20:09
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Постпред прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
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РИА Новости

Постпред прокомментировал выход США из Договора по открытому небу

20:09 21.05.2020
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЧлен коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
© РИА Новости / Александр Натрускин
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ВЕНА, 21 мая - РИА Новости, Маргарита Костив. Договор по открытому небу, из которого намерены выйти США, в течение двух десятков лет давал более высокий уровень доверия в военной области, заявил в четверг РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Ломать - не строить. Договор работал в течение двух десятков лет и обеспечивал транспарентность, более высокий уровень доверия в военной области в трансатлантическом регионе. Но решение выйти, похоже, поясняет тезис Соединённых Штатов о "новой эре" контроля над вооружениями. Видимо, "новая эра" означает отсутствие всякого контроля. Все это печально", - сказал Ульянов.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
19:51
Договор по открытому небу
550303
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Выход США из Договора по открытому небуРоссияДоговор по открытому небуМихаил УльяновВенаСШАБезопасностьВ мире
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