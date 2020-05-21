Постпред прокомментировал выход США из Договора по открытому небу

"Ломать - не строить. Договор работал в течение двух десятков лет и обеспечивал транспарентность, более высокий уровень доверия в военной области в трансатлантическом регионе. Но решение выйти, похоже, поясняет тезис Соединённых Штатов о "новой эре" контроля над вооружениями. Видимо, "новая эра" означает отсутствие всякого контроля. Все это печально", - сказал Ульянов.