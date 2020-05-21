Постпред прокомментировал выход США из Договора по открытому небу

ВЕНА, 21 мая - РИА Новости, Маргарита Костив. Договор по открытому небу, из которого намерены выйти США, в течение двух десятков лет давал более высокий уровень доверия в военной области, заявил в четверг РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Ломать - не строить. Договор работал в течение двух десятков лет и обеспечивал транспарентность, более высокий уровень доверия в военной области в трансатлантическом регионе. Но решение выйти, похоже, поясняет тезис Соединённых Штатов о "новой эре" контроля над вооружениями. Видимо, "новая эра" означает отсутствие всякого контроля. Все это печально", - сказал Ульянов.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.