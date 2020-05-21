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Иркутская область
Иркутская область
2020-05-21T20:03
https://ria.ru/20200521/1571806634.html
Приангарье увеличило расходы на борьбу с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571659640_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_adfdc62c3dff4a4f75786f89e9870144.jpg
РИА Новости

Приангарье увеличило расходы на борьбу с коронавирусом

20:03 21.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкЗащитная маска сотрудника Иркутской областной инфекционной больницы
Защитная маска сотрудника Иркутской областной инфекционной больницы
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
Защитная маска сотрудника Иркутской областной инфекционной больницы. Архивное фото
ИРКУТСК, 21 мая – РИА Новости. В бюджет Иркутской области внесены уточнения в связи увеличением финансирования ряда приоритетных направлений, в частности, связанных с предотвращением распространения коронавируса и ликвидацией последствий наводнения 2019 года, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
В Иркутской области приняты уточнения в бюджет на 2020-2022 годы, внесенные в региональный парламент врио губернатора Приангарья Игорем Кобзевым.
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"Дополнительные средства в основном предназначены для увеличения финансирования нескольких приоритетных направлений. Прежде всего, на мероприятия по предотвращению распространения на территории региона новой коронавирусной инфекции, а также ликвидации последствий прошлогоднего наводнения в пострадавших территориях", - говорится в сообщении.
Уточнения вносятся в связи увеличением целевых межбюджетных трансфертов из федеральной казны. За счет них объем доходов областного бюджета текущего года в регионе увеличивается более чем на 10 миллиардов рублей, до 191 миллиарда 200 миллионов рублей. Расходная часть возрастет на 15 миллиардов 700 миллионов рублей и составит почти 206 миллиардов рублей.
Отмечается, что новым финансовым обязательством станет определенная посланием президента РФ ежемесячная выплата семьям на детей в возрасте от трех до семи лет. Объем федеральных средств на это направление составит более 3 миллиардов рублей, софинансирование областного бюджета в этой статье расходов - почти 837 миллионов рублей. На реализацию 42 региональных проектов выделяется дополнительно 1,9 миллиарда рублей. Общий объем межбюджетных трансфертов на текущий год увеличен на 4,9 миллиарда рублей.
Дополнительные средства предусмотрены также на авиационный и наземный мониторинг лесопожарной обстановки. По поручению врио губернатора Игоря Кобзева муниципальным образованиям предоставят субсидии на восстановление военно-мемориальных комплексов и памятных мест к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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