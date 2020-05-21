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ООН обеспокоена эрозией режима контроля за вооружениями
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РИА Новости

ООН обеспокоена эрозией режима контроля за вооружениями

19:56 21.05.2020 (обновлено: 20:20 21.05.2020)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
ООН, 21 мая – РИА Новости. В ООН обеспокоены в связи с эрозией режима контроля за вооружениями между США и Россией, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя сообщения о намерении Штатов выйти из Договора по открытому небу.
"Мы вновь выражаем нашу озабоченность в связи с эрозией режима контроля за вооружениями между США и Россией", – сказал Дюжаррик.
По его словам, этот режим выгоден всему международному сообществу, в частности в вопросе сдерживания гонки стратегических вооружений.
"Завершение действия таких соглашений без замещения чем-то еще может привести к дестабилизирующим действиям, таким как новая гонка вооружений, что может привести к возможным просчетам", - подчеркнул Дюжаррик.
Глава ЦРУ генерал Майкл Хайден. 12 декабря 2007
18:26
Экс-директор ЦРУ назвал выход США из Договора по открытому небу безумием
Президент США Дональд Трамп заявил, что США выйдут из договора по открытому небу, пока Россия нарушает его. Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил РИА Новости, что никаких нарушений Договора по открытому небу со стороны России нет.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.
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Выход США из Договора по открытому небуРоссияДоговор по открытому небуООНСШАВ мире
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