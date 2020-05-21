ООН обеспокоена эрозией режима контроля за вооружениями

ООН, 21 мая – РИА Новости. В ООН обеспокоены в связи с эрозией режима контроля за вооружениями между США и Россией, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН В ООН обеспокоены в связи с эрозией режима контроля за вооружениями между США и Россией, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик , комментируя сообщения о намерении Штатов выйти из Договора по открытому небу

"Мы вновь выражаем нашу озабоченность в связи с эрозией режима контроля за вооружениями между США и Россией", – сказал Дюжаррик.

По его словам, этот режим выгоден всему международному сообществу, в частности в вопросе сдерживания гонки стратегических вооружений.

"Завершение действия таких соглашений без замещения чем-то еще может привести к дестабилизирующим действиям, таким как новая гонка вооружений, что может привести к возможным просчетам", - подчеркнул Дюжаррик.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США выйдут из договора по открытому небу, пока Россия нарушает его. Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил РИА Новости, что никаких нарушений Договора по открытому небу со стороны России нет.