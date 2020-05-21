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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-05-21T19:51
https://ria.ru/20200521/1571806357.html
ЦИК возобновил подготовку к голосованию по поправкам
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568429963_0:335:3045:2047_1036x0_80_0_0_353b9748c1662b6e3494f2907adfdc91.jpg
РИА Новости

ЦИК возобновил подготовку к голосованию по поправкам

19:51 21.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЛоготип общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ
Логотип общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. ЦИК РФ разрешил избиркомам использовать ранее замороженные средства для подготовки к всероссийскому голосованию по поправкам в конституцию, следует из постановления на сайте ЦИК.
Постановление принято "в целях обеспечения подготовительных мероприятий к возобновлению действий по подготовке и проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации".
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Документ признает утратившими силу пункты постановления ЦИК "Об особенностях расходования средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, в связи с переносом даты голосования" от 27 марта, касающиеся приостановки региональными и избиркомами принятия бюджетных обязательств на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, а также по выплате дополнительной оплаты труда членам избирательных комиссий с правом решающего голоса, работникам аппаратов избирательных комиссий.
Также утратил силу пункт, обязывающий избиркомы субъектов Российской Федерации до принятия отдельного решения Центральной избирательной комиссии с 28 марта 2020 года приостановить перечисление денежных средств федерального бюджета на счета территориальных избирательных комиссий.
Кроме того, утратившим силу признается пункт, согласно которому МИД и МВД должны были приостановить финансирование участковых избирательных комиссий, образованных за пределами территории Российской Федерации.
Агитационные плакаты за общероссийское голосование по поправкам в Конституции в Москве
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФЦИК РФПолитика
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