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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T19:47
https://ria.ru/20200521/1571806199.html
В Москве утвердили стандарт обслуживания в МФЦ
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РИА Новости

В Москве утвердили стандарт обслуживания в МФЦ

19:47 21.05.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковЗона доступа к единому порталу государственных услуг
Зона доступа к единому порталу государственных услуг
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Зона доступа к единому порталу государственных услуг. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Власти Москвы утвердили стандарт обслуживания посетителей в МФЦ.
"С 25 мая будут вновь открыты многофункциональные центры государственных услуг "Мои документы". Пока не в полном объеме – работать будут только 88 центров, расположенных в наиболее густонаселенных районах с хорошей транспортной доступностью. В МФЦ москвичи смогут получить 150 различных услуг – только те, которые невозможно оформить в электронном виде", - говорится в блоге мэра Москвы Сергея Собянина.
Мэр Москвы Сергей Собянин
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Он отметил, что посещение центров "Мои документы" будет возможно исключительно по предварительной записи на портале mos.ru. Подчеркивается, что получение госуслуг будет организовано с соблюдением стандартов санитарно-эпидемиологической безопасности.
"Сотрудники центров госуслуг и посетители обязаны использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы) и перчатки. На входе будет проводиться измерение температуры бесконтактным способом", - добавил Собянин.
Кроме того, в помещениях центров будет нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции, установлены защитные стекла, также будет проводиться регулярная дезинфекция дверных ручек, кресел, столов и других поверхностей, с которыми прикасаются посетители.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МФЦ (многофункциональный центр)МоскваОбщество
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