В Москве утвердили стандарт обслуживания в МФЦ

Собянин заявил, что возвращать всех работников в офисы рано

Собянин заявил, что возвращать всех работников в офисы рано

Он отметил, что посещение центров "Мои документы" будет возможно исключительно по предварительной записи на портале mos.ru. Подчеркивается, что получение госуслуг будет организовано с соблюдением стандартов санитарно-эпидемиологической безопасности.

"Сотрудники центров госуслуг и посетители обязаны использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы) и перчатки. На входе будет проводиться измерение температуры бесконтактным способом", - добавил Собянин.

Кроме того, в помещениях центров будет нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции, установлены защитные стекла, также будет проводиться регулярная дезинфекция дверных ручек, кресел, столов и других поверхностей, с которыми прикасаются посетители.