В Москве утвердили стандарт обслуживания в МФЦ

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Власти Москвы утвердили стандарт обслуживания посетителей в МФЦ.
"С 25 мая будут вновь открыты многофункциональные центры государственных услуг "Мои документы". Пока не в полном объеме – работать будут только 88 центров, расположенных в наиболее густонаселенных районах с хорошей транспортной доступностью. В МФЦ москвичи смогут получить 150 различных услуг – только те, которые невозможно оформить в электронном виде", - говорится в блоге мэра Москвы Сергея Собянина.
Он отметил, что посещение центров "Мои документы" будет возможно исключительно по предварительной записи на портале mos.ru. Подчеркивается, что получение госуслуг будет организовано с соблюдением стандартов санитарно-эпидемиологической безопасности.
"Сотрудники центров госуслуг и посетители обязаны использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы) и перчатки. На входе будет проводиться измерение температуры бесконтактным способом", - добавил Собянин.
Кроме того, в помещениях центров будет нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции, установлены защитные стекла, также будет проводиться регулярная дезинфекция дверных ручек, кресел, столов и других поверхностей, с которыми прикасаются посетители.
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