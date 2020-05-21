Трамп заявил, что Россия не придерживается Договора по открытому небу

"Думаю, что у нас очень хорошие отношения с Россией, но Россия не придерживалась (договора). Поэтому, пока они не будут придерживаться, мы выйдем. Но есть очень хороший шанс, что мы можем достичь нового соглашения или сделаем что-то, чтобы снова вместе вернуть это (действующее – ред.) соглашение", - сказал Трамп журналистам.