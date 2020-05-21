Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-21T20:08
https://ria.ru/20200521/1571805965.html
Трамп заявил, что Россия не придерживается Договора по открытому небу
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571434993_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_b3640ee8b7d4a8f4517d55365631cff2.jpg
РИА Новости

Трамп заявил, что Россия не придерживается Договора по открытому небу

19:42 21.05.2020 (обновлено: 20:08 21.05.2020)
876
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп во время брифинга в представителями СМИ в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в представителями СМИ в Белом доме в Вашингтоне
© AP Photo / Alex Brandon
ВАШИНГТОН, 21 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США выйдут из договора по открытому небу, пока Россия нарушает его.
"Думаю, что у нас очень хорошие отношения с Россией, но Россия не придерживалась (договора). Поэтому, пока они не будут придерживаться, мы выйдем. Но есть очень хороший шанс, что мы можем достичь нового соглашения или сделаем что-то, чтобы снова вместе вернуть это (действующее – ред.) соглашение", - сказал Трамп журналистам.
Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил РИА Новости, что никаких нарушений Договора по открытому небу со стороны России нет.
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
19:51
Договор по открытому небу
832311310
Обсудить 4
Выход США из Договора по открытому небуМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Александр ГрушкоРоссияДоговор по открытому небуДональд ТрампСШАВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Трамп: США выходят из Договора об открытом небе
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
Американский сенатор прокомментировал выход из Договора по открытому небу
Государственный секретарь США Майк Помпео
США назвали условие пересмотра решения по Договору по открытому небу
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
МИД напомнил о претензиях России к США в рамках Договора об открытом небе
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Источник сообщил, что Кадыров находится в одной из больниц Москвы
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
Постпред прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко во время международного форума Примаковские чтения. 11 июня 2019
МИД раскритиковал попытки оправдать выход из Договора по открытому небу
Президент США Дональд Трамп на брифинге по поводу ситуации с коронавирусом
Трамп допустил заключение соглашения по контролю над вооружениями
Пожилая пара держатся за руки
Зараженные коронавирусом супруги умерли с разницей в несколько часов
Самолет Boeing OC-135B
В МИД обвинили США в демонтаже инструментов контроля над вооружениями
Глава ЦРУ генерал Майкл Хайден. 12 декабря 2007
Экс-директор ЦРУ назвал выход США из Договора по открытому небу безумием
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
ООН обеспокоена эрозией режима контроля за вооружениями
Прохожие на Красной площади в Москве
Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
США намерены противостоять России и Китаю по Сирии в Совбезе ООН
Пентагон
Пентагон отказался комментировать выход США из Договора по открытому небу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:19Глава Минздрава заявил о выплате всех надбавок за работу с COVID-19
21:12Константина Эрнста номинировали в совет директоров МТС
21:09Мурашко рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавируса
21:05США назвали условие пересмотра решения по Договору по открытому небу
21:02США намерены противостоять России и Китаю по Сирии в Совбезе ООН
21:01Работодатели в Москве смогут аннулировать пропуска работающих удаленно
20:54В Госдуме рассказали о новом едином реестре данных о россиянах
20:46В МИД обвинили США в демонтаже инструментов контроля над вооружениями
20:39Более 27 тысяч москвичей прошли тестирование на антитела COVID-19
20:37Коронавирус выявили у 1474 российских военных
20:33Мишустин подписал документ о критериях выдачи займов по сниженной ставке
20:28МИД раскритиковал попытки оправдать выход из Договора по открытому небу
20:22МИД напомнил о претензиях России к США в рамках Договора об открытом небе
20:21Во Франции от коронавируса за сутки умерли 83 человека
20:20Трамп допустил заключение соглашения по контролю над вооружениями
20:13Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве
20:11Власти Югры ограничили въезд в три населенных пункта из-за COVID-19
20:11Сенат США утвердил Рэтклиффа директором национальной разведки
20:09Постпред прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
19:56ООН обеспокоена эрозией режима контроля за вооружениями
Лента новостейМолния