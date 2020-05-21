В Дагестане начали проверку после жалоб медиков на неполученные доплаты

МАХАЧКАЛА, 21 мая - РИА Новости. Следователи начали проверку после жалоб медиков, которые сообщили, что не получили положенные выплаты за работу в период пандемии, сообщает главк СК по республике.
По данным СК, 19 и 20 мая в интернете были опубликованы видеообращения о том, что медработники Ботлихской, Хасавюртовской центральных районных больниц и города Дагестанские Огни не получили доплаты за работу в условиях распространения коронавирусной инфекции. Аналогичные заявления поступили от медработников одной из поликлиник Махачкалы и Дербентской центральной районной больницы, отмечает ведомство.
"По данным фактам следственными органами начаты доследственные проверки. В ходе проверок следствию предстоит установить размеры существующих задолженностей и иные обстоятельства, повлекшие нарушение прав медработников, дать правовые оценки действиям должностных лиц медицинских учреждений. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в релизе.
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