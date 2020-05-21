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2020-05-21T19:40
https://ria.ru/20200521/1571805928.html
В Дагестане начали проверку после жалоб медиков на неполученные доплаты
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РИА Новости

В Дагестане начали проверку после жалоб медиков на неполученные доплаты

19:40 21.05.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 21 мая - РИА Новости. Следователи начали проверку после жалоб медиков, которые сообщили, что не получили положенные выплаты за работу в период пандемии, сообщает главк СК по республике.
По данным СК, 19 и 20 мая в интернете были опубликованы видеообращения о том, что медработники Ботлихской, Хасавюртовской центральных районных больниц и города Дагестанские Огни не получили доплаты за работу в условиях распространения коронавирусной инфекции. Аналогичные заявления поступили от медработников одной из поликлиник Махачкалы и Дербентской центральной районной больницы, отмечает ведомство.
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"По данным фактам следственными органами начаты доследственные проверки. В ходе проверок следствию предстоит установить размеры существующих задолженностей и иные обстоятельства, повлекшие нарушение прав медработников, дать правовые оценки действиям должностных лиц медицинских учреждений. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в релизе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика ДагестанСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
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