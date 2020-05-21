В Дагестане начали проверку после жалоб медиков на неполученные доплаты

По данным СК, 19 и 20 мая в интернете были опубликованы видеообращения о том, что медработники Ботлихской, Хасавюртовской центральных районных больниц и города Дагестанские Огни не получили доплаты за работу в условиях распространения коронавирусной инфекции. Аналогичные заявления поступили от медработников одной из поликлиник Махачкалы и Дербентской центральной районной больницы, отмечает ведомство.