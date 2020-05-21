Глава дипломатии ЕС осудил угрозы Ирана в адрес Израиля

Ранее Хаменеи сообщил в Twitter о готовности поддержать любую силу, готовую бороться с Израилем.

"Я самым решительным образом осуждаю призыв верховного лидера Ирана к борьбе против Израиля. Это является угрозой международному миру и безопасности", - написал в Twitter Боррель. По его словам, безопасность Израиля имеет первостепенное значение.

Восемнадцатого мая парламент Ирана принял закон о противодействии Израилю. Депутаты, согласно иранским СМИ, обязали министерство иностранных дел создать виртуальное посольство Исламской Республики Иран в Иерусалиме в качестве столицы Палестины . Также от МИД Ирана требуется организовать "референдум" в Палестине (в Иране считают, что он поможет решить проблему региона).

Кроме того, положения утвержденного закона предполагают запрет на передвижение товаров Израиля через территорию Ирана, а также запрет на участие связанных с Израилем компаний в выставках. Парламентарии обязали правительство страны оказать помощь другим государствам и народам в "освобождении" Иерусалима.

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил во вторник об отказе соблюдать договоренности с Израилем и США на фоне намерений израильского правительства присоединить себе палестинские земли при активной поддержке Вашингтона

Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и считает Иерусалим своей неделимой столицей.