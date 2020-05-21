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2020-05-21T19:40
https://ria.ru/20200521/1571805876.html
Глава дипломатии ЕС осудил угрозы Ирана в адрес Израиля
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РИА Новости

Глава дипломатии ЕС осудил угрозы Ирана в адрес Израиля

19:40 21.05.2020
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© REUTERS / Francois LenoirПредставитель Евросоюза по иностранным дела Жозеп Боррель
Представитель Евросоюза по иностранным дела Жозеп Боррель
© REUTERS / Francois Lenoir
Представитель Евросоюза по иностранным дела Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель осудил в четверг угрозы в адрес Израиля со стороны верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
Ранее Хаменеи сообщил в Twitter о готовности поддержать любую силу, готовую бороться с Израилем.
"Я самым решительным образом осуждаю призыв верховного лидера Ирана к борьбе против Израиля. Это является угрозой международному миру и безопасности", - написал в Twitter Боррель. По его словам, безопасность Израиля имеет первостепенное значение.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
18:14
МИД призвал Палестину и Израиль воздерживаться от эскалации
Восемнадцатого мая парламент Ирана принял закон о противодействии Израилю. Депутаты, согласно иранским СМИ, обязали министерство иностранных дел создать виртуальное посольство Исламской Республики Иран в Иерусалиме в качестве столицы Палестины. Также от МИД Ирана требуется организовать "референдум" в Палестине (в Иране считают, что он поможет решить проблему региона).
Кроме того, положения утвержденного закона предполагают запрет на передвижение товаров Израиля через территорию Ирана, а также запрет на участие связанных с Израилем компаний в выставках. Парламентарии обязали правительство страны оказать помощь другим государствам и народам в "освобождении" Иерусалима.
Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил во вторник об отказе соблюдать договоренности с Израилем и США на фоне намерений израильского правительства присоединить себе палестинские земли при активной поддержке Вашингтона.
Участница акции протеста у посольства США в Бейруте против сделки века по урегулированию палестино-израильского конфликта
Вчера, 22:07
Постпред США в ООН призвала Палестину и Израиль начать переговоры
Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и считает Иерусалим своей неделимой столицей.
Евросоюз в понедельник призвал Израиль воздержаться от аннексии палестинских территорий. По словам Борреля, ЕС не признает каких-либо изменений границ, существовавших до арабо-израильской войны 1967 года, если они не будут согласованы как израильтянами, так и палестинцами.
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Жозеп БоррельМИД ИранаЕвросоюзМахмуд АббасАли ХаменеиИерусалимВосточный ИерусалимСШАВ мире
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