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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T19:38
https://ria.ru/20200521/1571805825.html
В Москве разрешат работу каршеринга с 25 мая
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570067258_0:147:3111:1897_1036x0_80_0_0_8e4b4415980ef7359b410ed39e56f71f.jpg
РИА Новости

В Москве разрешат работу каршеринга с 25 мая

19:38 21.05.2020
2079
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВодитель автомобиля сервиса каршеринга показывает сотруднику ГИБДД на блокпосту при въезде в Москву
Водитель автомобиля сервиса каршеринга показывает сотруднику ГИБДД на блокпосту при въезде в Москву
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о разрешении каршеринга с 25 мая не менее чем на 5 дней аренды, соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра и правительства столицы.
"С 25 мая 2020 г. не подлежит приостановлению оказание услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг каршеринга) на срок не менее чем на 5 календарных дней при соблюдении следующих условий: обеспечение проверки наличия у получателя услуги цифрового пропуска, буквенно-числового кода для передвижения по территории города Москвы, предоставление в ГИС ЕРНИС сведений в порядке и сроки, установленные Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, передача автомобилей новому получателю услуги только после проведения дезинфекции автомобиля, в том числе внутренних частей автомобиля и внешних поверхностей автомобиля, с которыми контактируют получатели услуг", - говорится в документе.
Добавляется, что предоставление услуг по краткосрочной аренде автомобилей осуществляется с соблюдением требований, направленных на недопущение распространения коронавируса, установленных департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы на основании предписания столичного управления Роспотребнадзора.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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