РПЦ организовала более 100 служб добровольцев для помощи нуждающимся

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Более 100 православных добровольческих служб, в которые входят почти 7 тысяч волонтеров, помогают нуждающимся по всей России в условиях пандемии коронавируса, сообщил в четверг синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

"Вместе с 96 горячими линиями, открытыми Русской православной церковью для приема заявок о помощи, по всей стране действуют свыше 100 служб православных добровольцев. Более 6,8 тысячи церковных волонтеров фасуют и доставляют нуждающимся продуктовые наборы, приносят лекарства, кормят бездомных, помогают в уходе за тяжелобольными", - говорится в сообщении.

Волонтеры оказывают помощь вне зависимости от вероисповедания, гражданства и национальности.

По данным синодального отдела, большинство епархий отмечают увеличение количества добровольцев в церковных социальных проектах. Так, в Сочинской, Калужской, Армавирской, Чебоксарской и других епархиях число волонтеров за последнее время выросло в два раза. 526 новых добровольцев записались с начала мая в московскую православную службу "Милосердие", при этом еженедельно на горячую линию московского церковного штаба помощи поступает около 1,5 тысячи звонков.

"Мы видим, как все больше и больше людей становятся добровольцами. Участие в делах милосердия, помощь ближнему дают человеку возможность ощутить подлинную радость, которая несовместима с паникой и тревогой", - сказал председатель синодального отдела по благотворительности епископ Пантелеимон, слова которого приводятся в пресс-релизе.