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Религия и мировоззрение
2020-05-21T19:38
https://ria.ru/20200521/1571805708.html
РПЦ организовала более 100 служб добровольцев для помощи нуждающимся
https://cdn24.img.ria.ru/images/155727/21/1557272170_0:0:1620:911_1036x0_80_0_0_8eb7abb29c05c681ecefe00d5bd239d9.jpg
РИА Новости

РПЦ организовала более 100 служб добровольцев для помощи нуждающимся

19:38 21.05.2020
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© Фото : Татьяна Перец, фото предоставлено Православной службой помощи "Милосердие"Сотрудница службы "Милосердие" на богослужении в храме ИКБ №2
Сотрудница службы Милосердие на богослужении в храме ИКБ №2
© Фото : Татьяна Перец, фото предоставлено Православной службой помощи "Милосердие"
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Более 100 православных добровольческих служб, в которые входят почти 7 тысяч волонтеров, помогают нуждающимся по всей России в условиях пандемии коронавируса, сообщил в четверг синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
"Вместе с 96 горячими линиями, открытыми Русской православной церковью для приема заявок о помощи, по всей стране действуют свыше 100 служб православных добровольцев. Более 6,8 тысячи церковных волонтеров фасуют и доставляют нуждающимся продуктовые наборы, приносят лекарства, кормят бездомных, помогают в уходе за тяжелобольными", - говорится в сообщении.
Волонтеры оказывают помощь вне зависимости от вероисповедания, гражданства и национальности.
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По данным синодального отдела, большинство епархий отмечают увеличение количества добровольцев в церковных социальных проектах. Так, в Сочинской, Калужской, Армавирской, Чебоксарской и других епархиях число волонтеров за последнее время выросло в два раза. 526 новых добровольцев записались с начала мая в московскую православную службу "Милосердие", при этом еженедельно на горячую линию московского церковного штаба помощи поступает около 1,5 тысячи звонков.
"Мы видим, как все больше и больше людей становятся добровольцами. Участие в делах милосердия, помощь ближнему дают человеку возможность ощутить подлинную радость, которая несовместима с паникой и тревогой", - сказал председатель синодального отдела по благотворительности епископ Пантелеимон, слова которого приводятся в пресс-релизе.
Как уточнили в патриархии, на сегодняшний день Церковь организовала 96 горячих линий помощи в епархиях России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и других странах. Московский церковный штаб помощи развернут на базе православной службы "Милосердие" и Синодального отдела по благотворительности, телефон его горячей линии: +7 (495) 542-00-00.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрение
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