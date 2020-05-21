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Режим ЧС ввели в одном из сельсоветов НАО из-за подтопления домов
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РИА Новости

Режим ЧС ввели в одном из сельсоветов НАО из-за подтопления домов

19:35 21.05.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МУРМАНСК, 21 мая – РИА Новости. Власти Ненецкого округа приняли решение о введении режима ЧС в Великовисочном сельсовете из-за подтопления жилых домов и социальных объектов, сообщила пресс-служба администрации округа.
"В Великовисочном сельсовете введён режим ЧС. По данным ГУ МЧС РФ по НАО, в муниципалитете подтоплено 35 жилых домов, в которых проживают 113 человек, в том числе 23 ребёнка, 101 придомовая территория, а также восемь социально значимых объектов, вода подошла к фундаментам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в случае эвакуации на территории Великовисочного сельсовета готовы к приёму жителей шесть пунктов временного размещения вместимостью 225 человек. Пока что они не заселены. Все жители подтопленных домов размещены у родственников, сообщили в МЧС.
Для реагирования на ЧС привлечена аэромобильная группировка —10 человек и 2 плавсредства. Населению оказывается адресная помощь. "Также сегодня (в четверг) режим повышенной готовности введён в Хоседа-Хардском сельсовете", - добавили в округе.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
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