Режим ЧС ввели в одном из сельсоветов НАО из-за подтопления домов

МУРМАНСК, 21 мая – РИА Новости. Власти Ненецкого округа приняли решение о введении режима ЧС в Великовисочном сельсовете из-за подтопления жилых домов и социальных объектов, сообщила пресс-служба администрации округа.
"В Великовисочном сельсовете введён режим ЧС. По данным ГУ МЧС РФ по НАО, в муниципалитете подтоплено 35 жилых домов, в которых проживают 113 человек, в том числе 23 ребёнка, 101 придомовая территория, а также восемь социально значимых объектов, вода подошла к фундаментам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в случае эвакуации на территории Великовисочного сельсовета готовы к приёму жителей шесть пунктов временного размещения вместимостью 225 человек. Пока что они не заселены. Все жители подтопленных домов размещены у родственников, сообщили в МЧС.
Для реагирования на ЧС привлечена аэромобильная группировка —10 человек и 2 плавсредства. Населению оказывается адресная помощь. "Также сегодня (в четверг) режим повышенной готовности введён в Хоседа-Хардском сельсовете", - добавили в округе.