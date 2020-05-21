Режим ЧС ввели в одном из сельсоветов НАО из-за подтопления домов

Отмечается, что в случае эвакуации на территории Великовисочного сельсовета готовы к приёму жителей шесть пунктов временного размещения вместимостью 225 человек. Пока что они не заселены. Все жители подтопленных домов размещены у родственников, сообщили в МЧС.