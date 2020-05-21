Собянин заявил, что возвращать всех работников в офисы рано

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что возвращать работников в офисы в полном объеме еще слишком рано, необходимо сохранять максимальную долю сотрудников, работающих дистанционно.
"Возвращать работников в офисы в полном объеме пока еще слишком рано. Поэтому все городские организации обязаны сохранять максимальную долю сотрудников, работающих в дистанционном режиме", - написал он в личном блоге.
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