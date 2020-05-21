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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T20:41
https://ria.ru/20200521/1571805421.html
Зараженные коронавирусом супруги умерли с разницей в несколько часов
https://cdn24.img.ria.ru/images/101904/87/1019048778_0:132:2500:1538_1036x0_80_0_0_d19e8338a602945377585613c9c89894.jpg
РИА Новости

Зараженные коронавирусом супруги умерли с разницей в несколько часов

19:30 21.05.2020 (обновлено: 20:41 21.05.2020)
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© Fotolia / contrastwerkstattПожилая пара держатся за руки
Пожилая пара держатся за руки
© Fotolia / contrastwerkstatt
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Зараженные коронавирусом жители Чикаго Хуанита и Луис Мелесио умерли с разницей в несколько часов, сообщил WGN-TV.
Супруги проживали в доме престарелых. Сначала, как рассказала их дочь, скончалась 77-летняя женщина.
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Прожившие в браке 73 года супруги умерли от коронавируса в один день
"Я сказала отцу, что мама его подождет и что все нормально. Он был отличным папой", — вспомнила девушка.
Луис умер спустя четыре часа после смерти супруги. Они прожили вместе более 50 лет.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились 4,9 миллиона человек, свыше 321 тысячи умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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31 августа 2013, 04:26
Американские супруги, прожившие вместе 71 год, умерли в один деньСупруги из американского штата Иллинойс, в июне этого года отметившие 71-ю годовщину своей свадьбы, скончались в один день с разницей всего в несколько часов. Супружеской паре удалось воспитать пятерых детей и 18 внуков. В последние годы чета проживала в доме престарелых.
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