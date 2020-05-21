Зараженные коронавирусом супруги умерли с разницей в несколько часов

Американские супруги, прожившие вместе 71 год, умерли в один день Супруги из американского штата Иллинойс, в июне этого года отметившие 71-ю годовщину своей свадьбы, скончались в один день с разницей всего в несколько часов. Супружеской паре удалось воспитать пятерых детей и 18 внуков. В последние годы чета проживала в доме престарелых.