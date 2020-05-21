Зараженные коронавирусом супруги умерли с разницей в несколько часов

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Зараженные коронавирусом жители Чикаго Хуанита и Луис Мелесио умерли с разницей в несколько часов, сообщил WGN-TV.
Супруги проживали в доме престарелых. Сначала, как рассказала их дочь, скончалась 77-летняя женщина.
"Я сказала отцу, что мама его подождет и что все нормально. Он был отличным папой", — вспомнила девушка.
Луис умер спустя четыре часа после смерти супруги. Они прожили вместе более 50 лет.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились 4,9 миллиона человек, свыше 321 тысячи умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
31 августа 2013, 04:26Американские супруги, прожившие вместе 71 год, умерли в один деньСупруги из американского штата Иллинойс, в июне этого года отметившие 71-ю годовщину своей свадьбы, скончались в один день с разницей всего в несколько часов. Супружеской паре удалось воспитать пятерых детей и 18 внуков. В последние годы чета проживала в доме престарелых.