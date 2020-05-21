ООН запустила проект по борьбе с дезинформацией о коронавирусе

ООН, 21 мая – РИА Новости. ООН запустила инициативу по борьбе с распространением дезинформации касательно пандемии коронавируса , сообщила пресс-служба организации.

"Сегодня ООН запускает инициативу "Проверено" по борьбе с растущей проблемой дезинформации о COVID-19 путем увеличения объема и охвата достоверной и точной информации", - говорится в сообщении.

"Дезинформация распространяется онлайн, в мессенджерах и от человека к человеку. Ее авторы используют продуманные методы создания и распространения. Чтобы противостоять этому, ученым и таким учреждениям, как ООН, необходимо донести до людей точную информацию, которой они могут доверять", - сказал генсек ООН Антониу Гутерреш , слова которого приводит пресс-служба.

Проект "Проверено", как ожидается, будет предоставлять информацию по трем темам: наука, солидарность и решения. В сфере науки информация будет посвящена спасению жизней от болезни; информация из раздела "солидарность" должна содействовать местному и глобальному сотрудничеству; раздел "решения" будет призывать к поддержке пострадавших групп населения.

Как отмечает пресс-служба ООН, инициатива призывает людей во всем мире зарегистрироваться и стать "информационными добровольцами", чтобы делиться надежным контентом и таким образом обеспечить безопасность своих семей и сообществ. Предполагается, что добровольцы будут ежедневно получать проверенный контент, оптимизированный для распространения, с простыми убедительными сообщениями, которые либо напрямую противодействуют дезинформации, либо заполняют информационный пробел.

В сообщении сказано, что департамент глобальных коммуникаций ООН будет руководить реализацией инициативы. "Департамент будет сотрудничать с агентствами ООН и страновыми группами ООН, влиятельными лицами, гражданским обществом, деловыми кругами и СМИ, чтобы распространять достоверный, точный контент, будет работать с социальными сетями, чтобы искоренить ненавистнические и пагубные заявления, касающиеся COVID-19", - отмечает пресс-служба ООН.

"Во многих странах дезинформация, распространяющаяся по цифровым каналам, мешает решению вопросов в сфере здравоохранения и вызывает волнения. Предпринимаются тревожные попытки использовать кризис для продвижения национализма или ущемления меньшинств", - сказала замгенсека ООН по глобальным коммуникациям Мелисса Флеминг , слова которой приводятся в сообщении.

По ее мнению, ситуация может усугубиться по мере роста нагрузки на общества и возникновения экономических и социальных последствий кризиса.

По словам Флеминг, инициатива "Проверено" также будет направлена на изменение этой тенденции и будет предоставлять оптимистичный контент с примерами "проявлений гуманности", будет отмечать вклад беженцев и мигрантов.