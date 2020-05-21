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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-21T19:30
https://ria.ru/20200521/1571805342.html
ООН запустила проект по борьбе с дезинформацией о коронавирусе
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571748102_0:129:3071:1856_1036x0_80_0_0_25203ffebcbb9ca307f99a8f4263e493.jpg
РИА Новости

ООН запустила проект по борьбе с дезинформацией о коронавирусе

19:29 21.05.2020 (обновлено: 19:30 21.05.2020)
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© AP Photo / Ng Han GuanЖители Пекина на улице
Жители Пекина на улице
© AP Photo / Ng Han Guan
Жители Пекина на улице. Архивное фото
ООН, 21 мая – РИА Новости. ООН запустила инициативу по борьбе с распространением дезинформации касательно пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба организации.
"Сегодня ООН запускает инициативу "Проверено" по борьбе с растущей проблемой дезинформации о COVID-19 путем увеличения объема и охвата достоверной и точной информации", - говорится в сообщении.
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"Дезинформация распространяется онлайн, в мессенджерах и от человека к человеку. Ее авторы используют продуманные методы создания и распространения. Чтобы противостоять этому, ученым и таким учреждениям, как ООН, необходимо донести до людей точную информацию, которой они могут доверять", - сказал генсек ООН Антониу Гутерреш, слова которого приводит пресс-служба.
Проект "Проверено", как ожидается, будет предоставлять информацию по трем темам: наука, солидарность и решения. В сфере науки информация будет посвящена спасению жизней от болезни; информация из раздела "солидарность" должна содействовать местному и глобальному сотрудничеству; раздел "решения" будет призывать к поддержке пострадавших групп населения.
Как отмечает пресс-служба ООН, инициатива призывает людей во всем мире зарегистрироваться и стать "информационными добровольцами", чтобы делиться надежным контентом и таким образом обеспечить безопасность своих семей и сообществ. Предполагается, что добровольцы будут ежедневно получать проверенный контент, оптимизированный для распространения, с простыми убедительными сообщениями, которые либо напрямую противодействуют дезинформации, либо заполняют информационный пробел.
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В сообщении сказано, что департамент глобальных коммуникаций ООН будет руководить реализацией инициативы. "Департамент будет сотрудничать с агентствами ООН и страновыми группами ООН, влиятельными лицами, гражданским обществом, деловыми кругами и СМИ, чтобы распространять достоверный, точный контент, будет работать с социальными сетями, чтобы искоренить ненавистнические и пагубные заявления, касающиеся COVID-19", - отмечает пресс-служба ООН.
"Во многих странах дезинформация, распространяющаяся по цифровым каналам, мешает решению вопросов в сфере здравоохранения и вызывает волнения. Предпринимаются тревожные попытки использовать кризис для продвижения национализма или ущемления меньшинств", - сказала замгенсека ООН по глобальным коммуникациям Мелисса Флеминг, слова которой приводятся в сообщении.
По ее мнению, ситуация может усугубиться по мере роста нагрузки на общества и возникновения экономических и социальных последствий кризиса.
По словам Флеминг, инициатива "Проверено" также будет направлена на изменение этой тенденции и будет предоставлять оптимистичный контент с примерами "проявлений гуманности", будет отмечать вклад беженцев и мигрантов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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