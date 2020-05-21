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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-21T19:55
https://ria.ru/20200521/1571805280.html
В Турции число случаев коронавируса выросло на 961
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568899619_0:0:3229:1817_1036x0_80_0_0_68ddb29193751ae478f20bd872e4d6f8.jpg
РИА Новости

В Турции число случаев коронавируса выросло на 961

19:29 21.05.2020 (обновлено: 19:55 21.05.2020)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудник санитарной службы проводит обработку улиц в Стамбуле
Сотрудник санитарной службы проводит обработку улиц в Стамбуле
© Sputnik
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АНКАРА, 21 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 961, умерли 27 человек, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
Это наименьшие суточные показатели новых случаев коронавируса в Турции с 25 марта.
"Сегодня выявлен 961 новый случай, всего заразившихся – 153 548. Мы потеряли сегодня 27 пациентов, всего умерших - 4249. Вылечились сегодня 1003 пациента, всего – 114 990", - написал Коджа в Twitter.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заболевания, умерли почти 319 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ТурцияВ мире
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