В Турции число случаев коронавируса выросло на 961

АНКАРА, 21 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 961, умерли 27 человек, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
Это наименьшие суточные показатели новых случаев коронавируса в Турции с 25 марта.
"Сегодня выявлен 961 новый случай, всего заразившихся – 153 548. Мы потеряли сегодня 27 пациентов, всего умерших - 4249. Вылечились сегодня 1003 пациента, всего – 114 990", - написал Коджа в Twitter.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заболевания, умерли почти 319 тысяч человек.
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