Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-05-21T21:21
https://ria.ru/20200521/1571805262.html
Джаред Лето станцевал под песню Верки Сердючки с блогерами из России
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571805142_0:90:500:371_1036x0_80_0_0_f1f7ccaafb60f26eeaae48e262f199f8.jpg
РИА Новости

Джаред Лето станцевал под песню Верки Сердючки с блогерами из России

21:06 21.05.2020 (обновлено: 21:21 21.05.2020)
6279
© Аккаунт JARED LETO в Instagram Скриншот видео из Instagram Джареда Лето
Скриншот видео из Instagram Джареда Лето
© Аккаунт JARED LETO в Instagram
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Американский музыкант и актер Джаред Лето пообщался в прямом эфире с пользователями инстаграма, которые кидали ему заявку в директ, в том числе повезло тиктокерам из России Dream_team_house (подключились к трансляции на 30-й минуте).
Сначала фронтмен рок-группы Thirty Seconds to Mars подумал, что ребята отмечают чей-то день рождения, так как у камеры собралось девять человек (всего в команде 13 блогеров). Но оказалось, что они друзья, которые вместе живут в одном доме и снимают шуточные ролики для TikTok (видео набирают по несколько миллионов просмотров).
Тогда музыкант попросил их научить какому-нибудь танцу, чтобы тоже стать звездой этой соцсети. Dream_team_house предложили повторить за ними движения под песню Верки Сердючки "Все будет хорошо". Лето согласился, а еще на русском поговорил.

"Ну, что стоишь, как дуб!" — скомандовал лауреат премии "Оскар".

После танцев Джаред Лето пообещал, что когда приедет в Россию, подарит Dream_team_house билеты на его концерт.
Солист Thirty seconds to Mars Джаред Лето
25 марта, 21:49Культура
Блогер Настя Ивлеева пообщалась в прямом эфире с Джаредом Лето
063311
КультураКоронавирус COVID-19Новости культурыДжаред ЛетоВерка Сердючка (Андрей Данилко)Москва
Рекомендуем
Военнослужащие армии Украины
"ВСУ как с цепи сорвались": что началось в Донбассе
Медсестра в Тульской областной больнице
Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм
Путин назвал сроки проведения ЕГЭ и отложил военный призыв для поступающих
Путин назвал сроки начала проведения ЕГЭ
Прохожие на Красной площади в Москве
Собянин объявил о смягчении ограничений по коронавирусу
Певец Борис Моисеев
"Никого не узнает": критик рассказал о состоянии Бориса Моисеева
Вокалист группы Little Big Илья Прусикин
Группа Little Big сообщила о новом достижении
Раковая клетка в организме человека
Ученые обнаружили главную причину неизлечимости рака
Контейнер для биоматериала
В Красноярском крае выявили коронавирус у 1191 сотрудника "Полюса"
Мужчина в защитной маске на фоне табло с котировками ценных бумаг в Гонконге
Экономисты рассказали о новой реальности после COVID-19
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона
В WhatsApp появится новая функция
Диск с заданиями Единого государственного экзамена
Рособрнадзор назвал даты проведения ЕГЭ по всем предметам
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве
Верховный суд отменил решение об отставке судьи после конфликта на дороге
Заместитель министра иностранных дел России Василий Небензя
Небензя напомнил о вине Украины в потере Крыма
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции
Доктор Мясников предположил причины "русского чуда" во время пандемии
Влияние коронавируса на лимфоциты
Броня крепка? У кого есть иммунитет против SARS-CoV-2
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:30В МИД оценили влияние санкций на отношения России и США
14:30В ДНР обвинили силовиков в минировании дорог и полей в Донбассе
14:29Рябков поблагодарил США за помощь в борьбе с коронавирусом
14:29В ЦБ оценили ситуацию в российской экономике
14:28Рябков отметил резкий всплеск антикитайских настроений со стороны США
14:25СМИ: американские военные похитили местного жителя на севере Сирии
14:25В ЛНР заявили о 14 обстрелах в Донбассе за неделю со стороны силовиков
14:22СМИ рассказали о местонахождении Ким Чен Ына
14:20У берегов Финляндии впервые за почти 70 лет заметили дельфинов-афалин
14:19Цены на нефть марки Brent упали до 34,28 доллара за баррель
14:18Набиуллина призвала тратить бюджет на прямую поддержку граждан
14:16В ЦБ отметили востребованность мер прямой поддержки граждан и бизнеса
14:15Набиуллина заявила об отсутствии причин для создания Фонда плохих активов
14:13В ДНР заявили о 94 нарушениях перемирия силовиками за неделю
14:13ЦБ зафиксировал рост спроса на наличные в условиях самоизоляции
14:13В Пермский край поступили пять изолирующих боксов для эвакуации пациентов
14:11Рябков рассказал о контактах Путина и Трампа
14:09В США выявили более 25 тысяч новых случаев коронавируса за сутки
14:08Во владикавказской больнице с выплат медикам вычли НДФЛ
14:06В Петербурге мужчину осудили за съемку детской порнографии
Лента новостейМолния