Джаред Лето станцевал под песню Верки Сердючки с блогерами из России

Сначала фронтмен рок-группы Thirty Seconds to Mars подумал, что ребята отмечают чей-то день рождения, так как у камеры собралось девять человек (всего в команде 13 блогеров). Но оказалось, что они друзья, которые вместе живут в одном доме и снимают шуточные ролики для TikTok (видео набирают по несколько миллионов просмотров).