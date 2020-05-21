В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса за сутки составило 105

НЬЮ-ЙОРК, 21 мая - РИА Новости. Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк за прошедшие сутки составило 105, за день до этого умерли 112 человек, заявил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.
Изначально ситуация в штате Нью-Йорк с коронавирусом была гораздо хуже, чем в других штатах.
"Число смертей – 105, это ужасные новости", - сказал Куомо.
Согласно графику, который продемонстрировал губернатор, 82 человека с диагнозом коронавирус скончались в госпиталях, еще 30 - в домах престарелых.
Губернатор также отметил, что общее число госпитализированных снижается и составляет 5187. В среду были госпитализированы 246 человек. Число людей, подключаемых к аппаратам искусственной вентиляции легких, также снижается, отметил он. В худшие дни в больницы поступали более 3 тысяч человек в день, а умирало более 700 человек в день.
По информации университета Джонса Хопкинса, всего с начала эпидемии в США коронавирусом заразились 1 551 853 человека, 93 439 человек скончались. Количество выздоровевших после заражения превысило 294 тысячи.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.