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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T19:24
https://ria.ru/20200521/1571805044.html
В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса за сутки составило 105
https://cdn24.img.ria.ru/images/155331/89/1553318974_0:268:3068:1995_1036x0_80_0_0_ad5452c9a83ec985e7e1bda5c69f5d2a.jpg
РИА Новости

В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса за сутки составило 105

19:24 21.05.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкНью-Йорк
Нью-Йорк
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в фотобанк
Нью-Йорк. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 21 мая - РИА Новости. Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк за прошедшие сутки составило 105, за день до этого умерли 112 человек, заявил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.
Изначально ситуация в штате Нью-Йорк с коронавирусом была гораздо хуже, чем в других штатах.
"Число смертей – 105, это ужасные новости", - сказал Куомо.
Согласно графику, который продемонстрировал губернатор, 82 человека с диагнозом коронавирус скончались в госпиталях, еще 30 - в домах престарелых.
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Скорость распространения нового коронавируса
Губернатор также отметил, что общее число госпитализированных снижается и составляет 5187. В среду были госпитализированы 246 человек. Число людей, подключаемых к аппаратам искусственной вентиляции легких, также снижается, отметил он. В худшие дни в больницы поступали более 3 тысяч человек в день, а умирало более 700 человек в день.
По информации университета Джонса Хопкинса, всего с начала эпидемии в США коронавирусом заразились 1 551 853 человека, 93 439 человек скончались. Количество выздоровевших после заражения превысило 294 тысячи.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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