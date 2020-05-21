В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса за сутки составило 105

Губернатор также отметил, что общее число госпитализированных снижается и составляет 5187. В среду были госпитализированы 246 человек. Число людей, подключаемых к аппаратам искусственной вентиляции легких, также снижается, отметил он. В худшие дни в больницы поступали более 3 тысяч человек в день, а умирало более 700 человек в день.