В Пензенской области могут начать снимать ограничения из-за COVID-19

САРАТОВ, 21 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пензенская область пока не соответствует одному из трех критериев для смягчения ограничений из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, но в течение ближайших 10 дней уже может перейти к первому этапу послаблений, сообщил губернатор Иван Белозерцев.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о трех критериях для принятия решений в регионах о смягчении режима ограничений. Первый показатель - коэффициент распространения инфекции, это среднее число людей, которых инфицирует один больной до изоляции, он не должен превышать 1. Также необходимо обеспечить 50% свободного коечного фонда, а охват тестированием должен составлять не менее 70 на 100 тысяч населения.
"Заболевших у нас меньше не становится, к большому сожалению. Мы по двум показателям, которые определены Роспотребнадзором, мы подходим для смягчения ситуации, по одному показателю мы пока не проходим. Мы над ним работаем, и я искренне надеюсь, что мы в течение ближайшей недели - 10 дней с этой задачей справимся. Тогда начнем вводить послабления", - сказал Белозерцев на прямой линии, которая транслировалась в его аккаунте в Instagram.
Всего в области лабораторно подтверждены 1400 случаев коронавируса. Скончались 13 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровели 1002. Белозерцев ввел в области с 16 марта режим повышенной готовности и до 31 мая объявил режим обязательной самоизоляции для всех граждан. Жителям можно выходить в ближайший магазин и аптеку, выгуливать животных и выносить мусор, но при этом человек должен быть в маске.
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