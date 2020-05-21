В Пензенской области могут начать снимать ограничения из-за COVID-19

Всего в области лабораторно подтверждены 1400 случаев коронавируса. Скончались 13 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровели 1002. Белозерцев ввел в области с 16 марта режим повышенной готовности и до 31 мая объявил режим обязательной самоизоляции для всех граждан. Жителям можно выходить в ближайший магазин и аптеку, выгуливать животных и выносить мусор, но при этом человек должен быть в маске.