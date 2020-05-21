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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T19:12
https://ria.ru/20200521/1571804692.html
В Пензенской области могут начать снимать ограничения из-за COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/156253/30/1562533043_0:65:1500:909_1036x0_80_0_0_09a9e6db852921f0e71019c0afb79b5e.jpg
РИА Новости

В Пензенской области могут начать снимать ограничения из-за COVID-19

19:12 21.05.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Пензенской областиГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Пензенской области
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Архивное фото
САРАТОВ, 21 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пензенская область пока не соответствует одному из трех критериев для смягчения ограничений из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, но в течение ближайших 10 дней уже может перейти к первому этапу послаблений, сообщил губернатор Иван Белозерцев.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о трех критериях для принятия решений в регионах о смягчении режима ограничений. Первый показатель - коэффициент распространения инфекции, это среднее число людей, которых инфицирует один больной до изоляции, он не должен превышать 1. Также необходимо обеспечить 50% свободного коечного фонда, а охват тестированием должен составлять не менее 70 на 100 тысяч населения.
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"Заболевших у нас меньше не становится, к большому сожалению. Мы по двум показателям, которые определены Роспотребнадзором, мы подходим для смягчения ситуации, по одному показателю мы пока не проходим. Мы над ним работаем, и я искренне надеюсь, что мы в течение ближайшей недели - 10 дней с этой задачей справимся. Тогда начнем вводить послабления", - сказал Белозерцев на прямой линии, которая транслировалась в его аккаунте в Instagram.
Всего в области лабораторно подтверждены 1400 случаев коронавируса. Скончались 13 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровели 1002. Белозерцев ввел в области с 16 марта режим повышенной готовности и до 31 мая объявил режим обязательной самоизоляции для всех граждан. Жителям можно выходить в ближайший магазин и аптеку, выгуливать животных и выносить мусор, но при этом человек должен быть в маске.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Иван БелозерцевПензенская областьОбщество
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