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Новости Подмосковья
2020-05-21T19:03
https://ria.ru/20200521/1571804445.html
Подмосковный "Школьный портал" посещает свыше 900 тысяч человек ежедневно
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РИА Новости

Подмосковный "Школьный портал" посещает свыше 900 тысяч человек ежедневно

19:03 21.05.2020
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоДевочка во время онлайн занятия у себя дома в Москве
Девочка во время онлайн занятия у себя дома в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Ученики из Московской области и их родители в последнее время все чаще пользуются "Школьным порталом" – теперь каждый день его просматривает больше 900 тысяч человек. Об этом рассказала министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина, сообщил телеканал "360".
За апрель посещаемость сайта выросла на 30% по сравнению с этим же месяцем в 2019 году. Учителя проставили в электронном журнале 38,2 миллиона оценок и выложили 5,5 миллиона домашних заданий.

"Такой многократный рост связан и с тем, что во время дистанционного обучения все педагоги стали отправлять школьникам больше учебных материалов, а дети – прикреплять выполненные задания в электронный дневник", — отметила Каклюгина.

Кроме того, "Школьный портал" активно используют и для диалогов. Родители, ученики и педагоги стали в четыре раза чаще отправлять друг другу сообщения на сайте. А еще вырос объем файлов, загруженных на портал, — почти в 100 раз.
Благодаря новым цифрам портал поднялся на 40-е место в рейтинге популярнейших сайтов России. Такие данные за апрель 2020 года представил аналитический ресурс Similarweb.
Ранее во всех школах Подмосковья запустили проект "Час директора". Под этим нововведением подразумеваются организационные онлайн-встречи с учениками и родителями. Их запустили во время перехода учебы на дистанционный формат из-за коронавируса.
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Новости ПодмосковьяМинистерство образования Московской областиМосковская область (Подмосковье)
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