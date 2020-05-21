Подмосковный "Школьный портал" посещает свыше 900 тысяч человек ежедневно

Девочка во время онлайн занятия у себя дома в Москве

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Ученики из Московской области и их родители в последнее время все чаще пользуются "Школьным порталом" – теперь каждый день его просматривает больше 900 тысяч человек. Об этом рассказала министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина, сообщил телеканал "360".

За апрель посещаемость сайта выросла на 30% по сравнению с этим же месяцем в 2019 году. Учителя проставили в электронном журнале 38,2 миллиона оценок и выложили 5,5 миллиона домашних заданий.

"Такой многократный рост связан и с тем, что во время дистанционного обучения все педагоги стали отправлять школьникам больше учебных материалов, а дети – прикреплять выполненные задания в электронный дневник", — отметила Каклюгина.

Кроме того, "Школьный портал" активно используют и для диалогов. Родители, ученики и педагоги стали в четыре раза чаще отправлять друг другу сообщения на сайте. А еще вырос объем файлов, загруженных на портал, — почти в 100 раз.

Благодаря новым цифрам портал поднялся на 40-е место в рейтинге популярнейших сайтов России. Такие данные за апрель 2020 года представил аналитический ресурс Similarweb.