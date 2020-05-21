Собянин: Москва быстро преодолеет отставания, возникшие из-за пандемии

"Я уверен, что через какое-то время все это восстановится. Наоборот, экономика будет наверстывать упущенное. Уверен, в Москве мы достаточно динамично преодолеем все эти проблемы, вместе с окончанием ограничений на работу, на услуги. Москва быстро преодолеет те отставания, которые возникли за это время", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".