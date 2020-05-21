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Религия и мировоззрение
2020-05-21T20:34
https://ria.ru/20200521/1571803930.html
Фонд Андрея Первозванного и Диана Гурцкая запустили видеофлешмоб
https://cdn21.img.ria.ru/images/155308/37/1553083716_0:322:3069:2048_1036x0_80_0_0_4409ad959cb203ca5b1aec567883396d.jpg
РИА Новости

Фонд Андрея Первозванного и Диана Гурцкая запустили видеофлешмоб

18:57 21.05.2020 (обновлено: 20:34 21.05.2020)
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© Фото : PR НТВПевица Диана Гурцкая спела с участником проекта "Ты супер!" Даниилом Хачатуровым
Певица Диана Гурцкая спела с участником проекта Ты супер! Даниилом Хачатуровым
© Фото : PR НТВ
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Фонд Андрея Первозванного (ФАП) и певица, общественный деятель и благотворитель Диана Гурцкая объявили о фото- и видеофлешмобе, а также конкурсе семейного пения, сообщила в четверг пресс-служба ФАП.
"Диана Гурцкая и руководители Фонда Андрея Первозванного послушают все работы. Самая музыкальная семья получит в подарок сборник песен с автографом Дианы и сертификат на покупку бытовой техники от Фонда Андрея Первозванного на сумму 20 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Флешмоб проводят в рамках ежегодного фестиваля ФАП "День детей и родительского счастья", который приурочен к Международному дню защиты детей - 1 июня. Цель флешмоба - показать, что в семьях, где родители и дети заняты совместным творчеством, царят лад и семейное благополучие, отмечают в пресс-службе.
"Семья - это и есть то, ради чего стоит просыпаться каждый день, дышать каждую секунду и молить Бога каждое мгновенье, чтоб Он оберегал и защищал", - сказала Гурцкая, слова которой приводятся в сообщении пресс-службы.
Чтобы принять участие в конкурсе, нужно снять видео продолжительностью не более минуты, на котором вся семья исполняет песню. Затем с 25 мая по 1 июня выложить видеозапись на странице в Instagram, Facebook, "Одноклассниках" или "ВКонтакте" и поставить хэштег #деньдетейиродительскогосчастья. Итоги конкурса станут известны 5 июня.
Тем, кто не считает себя "очень музыкальными и стесняется публиковать видео", в фонде предложили поддержать флешмоб фотографиями. Для этого нужно с 25 мая до 1 июня выложить в соцсетях "креативные фото семьи" с тем же хэштегом. Автор лучшего фото также получит сборник песен с автографом певицы и сертификат на покупку бытовой техники на сумму 10 тысяч рублей от ФАП.
Фонд Андрея Первозванного с 1992 года реализует проекты, ориентированные на сохранение духовных и культурных основ жизни российского общества, укрепление российской государственности, среди которых принесение православных святынь в Россию и сопредельные государства, возрождение православных храмов и обителей, проведение конференций, фестивалей, концертов и выставок, благотворительные и гуманитарные программы.
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