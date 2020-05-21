Фонд Андрея Первозванного и Диана Гурцкая запустили видеофлешмоб

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Фонд Андрея Первозванного (ФАП) и певица, общественный деятель и благотворитель Диана Гурцкая объявили о фото- и видеофлешмобе, а также конкурсе семейного пения, сообщила в четверг пресс-служба ФАП.

"Диана Гурцкая и руководители Фонда Андрея Первозванного послушают все работы. Самая музыкальная семья получит в подарок сборник песен с автографом Дианы и сертификат на покупку бытовой техники от Фонда Андрея Первозванного на сумму 20 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Флешмоб проводят в рамках ежегодного фестиваля ФАП "День детей и родительского счастья", который приурочен к Международному дню защиты детей - 1 июня. Цель флешмоба - показать, что в семьях, где родители и дети заняты совместным творчеством, царят лад и семейное благополучие, отмечают в пресс-службе.

"Семья - это и есть то, ради чего стоит просыпаться каждый день, дышать каждую секунду и молить Бога каждое мгновенье, чтоб Он оберегал и защищал", - сказала Гурцкая, слова которой приводятся в сообщении пресс-службы.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно снять видео продолжительностью не более минуты, на котором вся семья исполняет песню. Затем с 25 мая по 1 июня выложить видеозапись на странице в Instagram, Facebook, "Одноклассниках" или "ВКонтакте" и поставить хэштег #деньдетейиродительскогосчастья. Итоги конкурса станут известны 5 июня.

Тем, кто не считает себя "очень музыкальными и стесняется публиковать видео", в фонде предложили поддержать флешмоб фотографиями. Для этого нужно с 25 мая до 1 июня выложить в соцсетях "креативные фото семьи" с тем же хэштегом. Автор лучшего фото также получит сборник песен с автографом певицы и сертификат на покупку бытовой техники на сумму 10 тысяч рублей от ФАП.