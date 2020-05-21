Массовую молитву на Ураза-байрам отменили в Киргизии из-за коронавируса

БИШКЕК, 21 мая - РИА Новости. Массовую молитву Айт Намаз, которая ежегодно проводилась в честь мусульманского праздника Орозо айт (Ураза-байрам), отменили в Киргизии из-за коронавируса, сообщили РИА Новости в четверг в Духовном управлении мусульман Киргизии (ДУМК).

Традиционно в честь одного из главных мусульманских праздников Орозо айта в столице на Старой площади проводится Айт Намаз - совместная молитва. Обычно в ней принимают участие более 5 тысяч человек. В этом году в связи с пандемией коронавируса проведение любых массовых мероприятий под запретом.

"Айт Намаз на площадях и в мечетях проводиться в этом году не будет", - заявил представитель управления.

Как отметили в ДУМК, такое решение принято в связи с риском распространения коронавирусной инфекции на территории республики и в целях обеспечения безопасности здоровья населения, недопущения дальнейшего распространения вируса. "Поэтому просим всех мусульман отнестись с пониманием и отпраздновать священный праздник Орозо айт в кругу семьи", - отметили в управлении.

На сегодняшний день в республике COVID-19 выявлен у 1313 человек, из которых 270 медработников. Погибли 14 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 919 пациентов. На обсервации по всей республике находятся 1902 человека.