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Религия и мировоззрение
2020-05-21T18:55
https://ria.ru/20200521/1571803787.html
Массовую молитву на Ураза-байрам отменили в Киргизии из-за коронавируса
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РИА Новости

Массовую молитву на Ураза-байрам отменили в Киргизии из-за коронавируса

18:55 21.05.2020
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© Sputnik / Табылды КадырбековСитуация в селе Кой-Таш в Киргизии
Ситуация в селе Кой-Таш в Киргизии
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
БИШКЕК, 21 мая - РИА Новости. Массовую молитву Айт Намаз, которая ежегодно проводилась в честь мусульманского праздника Орозо айт (Ураза-байрам), отменили в Киргизии из-за коронавируса, сообщили РИА Новости в четверг в Духовном управлении мусульман Киргизии (ДУМК).
Традиционно в честь одного из главных мусульманских праздников Орозо айта в столице на Старой площади проводится Айт Намаз - совместная молитва. Обычно в ней принимают участие более 5 тысяч человек. В этом году в связи с пандемией коронавируса проведение любых массовых мероприятий под запретом.
"Айт Намаз на площадях и в мечетях проводиться в этом году не будет", - заявил представитель управления.
Как отметили в ДУМК, такое решение принято в связи с риском распространения коронавирусной инфекции на территории республики и в целях обеспечения безопасности здоровья населения, недопущения дальнейшего распространения вируса. "Поэтому просим всех мусульман отнестись с пониманием и отпраздновать священный праздник Орозо айт в кругу семьи", - отметили в управлении.
На сегодняшний день в республике COVID-19 выявлен у 1313 человек, из которых 270 медработников. Погибли 14 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 919 пациентов. На обсервации по всей республике находятся 1902 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заболевания, умерли почти 319 тысяч человек.
Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам в Московской соборной мечети
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеВОЗКиргизияВ мире
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