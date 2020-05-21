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В Москве с понедельника откроют МФЦ
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РИА Новости

В Москве с понедельника откроют МФЦ

18:53 21.05.2020
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© РИА Новости / Евгений БиятовМосква
Москва
© РИА Новости / Евгений Биятов
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. МФЦ в Москве будут выдавать только те документы, которые невозможно получить в электронном виде, работа будет только по записи, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг.
"С понедельника МФЦ будут работать, но при этом они будут выдавать только те документы, которые невозможно получить в электронном виде... Делать это нужно по предварительной записи, и стараться приходить ровно в то время, которое назначено", - сказал мэр в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что в обычные дни в Москве до 70 тысяч человек посещает МФЦ. Чисто в электронном виде можно получить около 90 услуг, а в комбинированном варианте, когда надо прийти в МФЦ, около 150 услуг.
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