В Канаде число случаев коронавируса превысило 80 тысяч

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Канаде превысило 80 тысяч, скончались свыше 6 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заболевания, умерли почти 319 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.