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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-21T18:46
https://ria.ru/20200521/1571803309.html
В Канаде число случаев коронавируса превысило 80 тысяч
https://cdn24.img.ria.ru/images/109615/63/1096156331_0:382:2048:1534_1036x0_80_0_0_ed4df4304b13d1805e3824c09201f17f.jpg
РИА Новости

В Канаде число случаев коронавируса превысило 80 тысяч

18:46 21.05.2020
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© Flickr / Halton Region EMSКарета скорой помощи в Канаде
Карета скорой помощи в Канаде
© Flickr / Halton Region EMS
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Канаде превысило 80 тысяч, скончались свыше 6 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
За последние 24 часа в стране было зафиксировано 453 новых случая, общее число заражений достигло 80 555. Количество летальных исходов за сутки увеличилось на 32 и достигло 6062 . Наибольшее число зараженных выявлено в провинциях Квебек (44 775) и Онтарио (24 187).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заболевания, умерли почти 319 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Квебек (провинция)ОнтариоКанадаВ мире
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