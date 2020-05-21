Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-21T18:46
https://ria.ru/20200521/1571803235.html
Число заболевших COVID-19 в Британии превысило 250 тысяч
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570048377_0:223:3245:2048_1036x0_80_0_0_376749dea8f692819e9b87697b3f32d4.jpg
РИА Новости

Число заболевших COVID-19 в Британии превысило 250 тысяч

18:46 21.05.2020
308
© AP Photo / Frank AugsteinПолицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
Полицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
© AP Photo / Frank Augstein
ЛОНДОН, 21 мая – РИА Новости, Мария Табак. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки увеличилось на 338, до 36 042 человек, количество выявленных заболевших выросло на 2615, до 250 908, говорится в переданном в РИА Новости сообщении минздрава.
Днем ранее число скончавшихся за сутки в Великобритании составило 363 человека, новых случаев заболевания – 2472.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заболевания, умерли почти 319 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
200000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗВеликобританияВ мире
Рекомендуем
Карета скорой помощи в Канаде
В Канаде число случаев коронавируса превысило 80 тысяч
Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
В Испании число жертв коронавируса за сутки составило 48
Дезинфекция начальной школы в Каннах перед началом снятия карантинных мер во Франции
Во Франции от коронавируса за сутки умерли 83 человека
Лондон
В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 363
Инфекционный госпиталь в парке Патриот Одинцовского района
Собянин рассказал о загруженности коек под больных COVID-19
Нью-Йорк
В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса за сутки составило 105
Сотрудник санитарной службы проводит обработку улиц в Стамбуле
В Турции число случаев коронавируса выросло на 961
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Коронавирус выявили у 1474 российских военных
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Таджикистане выявили 210 новых случаев коронавируса за сутки
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в представителями СМИ в Белом доме в Вашингтоне
Трамп заявил, что Россия не придерживается Договора по открытому небу
Коронавирус
Медики нашли связь между коронавирусом и воспалением щитовидной железы
Лондон
В Великобритании число жертв коронавируса превысило 35 тысяч
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин заявил, что тяжелобольных в больницы поступает все меньше
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
Американский сенатор прокомментировал выход из Договора по открытому небу
Пожилая пара держатся за руки
Зараженные коронавирусом супруги умерли с разницей в несколько часов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:19Глава Минздрава заявил о выплате всех надбавок за работу с COVID-19
21:12Константина Эрнста номинировали в совет директоров МТС
21:09Мурашко рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавируса
21:05Помпео назвал сроки выхода США из Договора по открытому небу
21:02США намерены противостоять России и Китаю по Сирии в Совбезе ООН
21:01Работодатели в Москве смогут аннулировать пропуска работающих удаленно
20:54В Госдуме рассказали о новом едином реестре данных о россиянах
20:46В МИД обвинили США в демонтаже инструментов контроля над вооружениями
20:39Более 27 тысяч москвичей прошли тестирование на антитела COVID-19
20:37Коронавирус выявили у 1474 российских военных
20:33Мишустин подписал документ о критериях выдачи займов по сниженной ставке
20:28МИД раскритиковал попытки оправдать выход из Договора по открытому небу
20:22МИД напомнил о претензиях России к США в рамках Договора об открытом небе
20:21Во Франции от коронавируса за сутки умерли 83 человека
20:20Трамп допустил заключение соглашения по контролю над вооружениями
20:13Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве
20:11Власти Югры ограничили въезд в три населенных пункта из-за COVID-19
20:11Сенат США утвердил Рэтклиффа директором национальной разведки
20:09Постпред прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
19:56ООН обеспокоена эрозией режима контроля за вооружениями
Лента новостейМолния