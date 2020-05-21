Число заболевших COVID-19 в Британии превысило 250 тысяч

ЛОНДОН, 21 мая – РИА Новости, Мария Табак. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки увеличилось на 338, до 36 042 человек, количество выявленных заболевших выросло на 2615, до 250 908, говорится в переданном в РИА Новости сообщении минздрава.
Днем ранее число скончавшихся за сутки в Великобритании составило 363 человека, новых случаев заболевания – 2472.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заболевания, умерли почти 319 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.