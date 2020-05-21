Богданов провел телефонный разговор со спецпредставителем Швейцарии

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов в четверг обсудил по телефону со спецпредставителем Швейцарии по ближневосточному урегулированию палестино-израильские отношения, включая пути выхода из сложившейся "тупиковой ситуации" в переговорном процессе, сообщает российский МИД.
Уточняется, что разговор состоялся по инициативе швейцарской стороны.
"В ходе беседы был проведен обстоятельный обмен мнениями о развитии ситуации в палестино-израильских отношениях, включая пути выхода из сложившейся тупиковой ситуации в переговорном процессе. В таком контексте была подчеркнута важность скоординированных усилий международного сообщества по недопущению слома международно-правовой основы урегулирования палестино-израильского конфликта. При этом констатировалась необходимость скорейшего объединения всех палестинских движений на политической платформе Организации освобождения Палестины", - говорится в сообщении МИД.
Ранее глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что Палестина решила расторгнуть все договоренности с Израилем и США на фоне намерений израильского правительства присоединить себе палестинские земли.
Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.