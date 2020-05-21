Богданов провел телефонный разговор со спецпредставителем Швейцарии

"В ходе беседы был проведен обстоятельный обмен мнениями о развитии ситуации в палестино-израильских отношениях, включая пути выхода из сложившейся тупиковой ситуации в переговорном процессе. В таком контексте была подчеркнута важность скоординированных усилий международного сообщества по недопущению слома международно-правовой основы урегулирования палестино-израильского конфликта. При этом констатировалась необходимость скорейшего объединения всех палестинских движений на политической платформе Организации освобождения Палестины", - говорится в сообщении МИД.