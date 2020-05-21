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2020-05-21T20:07
https://ria.ru/20200521/1571802436.html
Пентагон отказался комментировать выход США из Договора по открытому небу
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РИА Новости

Пентагон отказался комментировать выход США из Договора по открытому небу

18:36 21.05.2020 (обновлено: 20:07 21.05.2020)
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CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
ВАШИНГТОН, 21 мая – РИА Новости. В Пентагоне не комментируют сообщения о выходе США из Договора по открытому небу и заявляют о приверженности соглашениям, которые отвечают национальной безопасности страны и союзников.
О намерении США выйти из договора в четверг сообщили американские СМИ со ссылкой на источники в администрации. Причиной выхода называются якобы имевшие место нарушения соглашения со стороны России.
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"Нам нечего объявлять о Договоре по открытому небу. Я бы посоветовал обратиться в Совет национальной безопасности для получения дополнительной информации", - заявил РИА Новости представитель пресс-службы Пентагона.
"Соединенные Штаты по-прежнему привержены соглашениям, которые способствуют укреплению безопасности США, союзников и партнеров; поддаются проверке и исполнению; и включают партнеров, которые ответственно выполняют свои обязательства", - добавил он.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.
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