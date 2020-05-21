Собянин рассказал, кого пригласят на тесты на антитела к COVID-19

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Маленьких детей не будут приглашать на сдачу анализов на антитела к коронавирусу в Москве, тесты будут брать только у подростков и взрослых, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Мы воздержались от того, чтобы приглашать маленьких детей в поликлиники. Все равно это некая доля риска, много людей, и вести ребенка, брать кровь из вены - это не самая простая процедура", - сказал Собянин в эфире "России 24".
Он отметил, что речь идет только о подростках и москвичах старше 18 лет. Однако у детей, которые находятся в стационарных упреждениях, такие тесты берутся.
"Просто так детей мы приглашать не будем", - подчеркнул мэр.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.