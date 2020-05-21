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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T18:30
https://ria.ru/20200521/1571801990.html
Собянин заявил, что ситуация с COVID-19 в Москве позитивная
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571479138_0:0:3024:1702_1036x0_80_0_0_b0e7420620d55832acbb0633a4d81178.jpg
РИА Новости

Собянин заявил, что ситуация с COVID-19 в Москве позитивная

18:30 21.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин во время посещения электродепо "Северное" Московского метрополитена
Мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения электродепо Северное Московского метрополитена
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Ситуация с борьбе с коронавирусом в Москве позитивная, при 50 тысяч ПЦР-тестов в день выявляемость всего 2-3 тысячи, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"В Москве ситуация в настоящее время достаточно позитивная. Мы видим, что при огромном количестве тестов, около 50 тысяч тестов в сутки мы проводим, это классические ПЦР-тесты, выявляемость где-то между 2,5 и 3 тысячами. Это много, конечно, но это уровень примерно месячной давности. Мы в пике выявляли больше 6 тысяч, то есть выявляемость упала в два раза", - сказал Собянин в эфире "России 24".
Он отметил, что этот показатель является серьезным маркером.
"Понятно, что мы далеко не всех выявляем, но это все равно некий срез, такой маркер серьезный", - добавил Собянин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей СобянинМоскваОбщество
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