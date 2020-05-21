Лукашевич заявил об отсутствии прогресса по урегулированию в Донбассе

По его словам, потенциал наметившихся в 2019 году подвижек в процессе урегулирования до сих пор не реализован, а переговорный процесс между представителями Киева, Донецка и Луганска постепенно заходит в тупик из-за деструктивной линии Киева на слом Минских договоренностей и пересмотр вытекающих из них обязательств.

"Нет прогресса и на политическом треке урегулирования – ни одно политическое обязательство Киева по минскому "Комплексу мер" до сих пор полноценно не выполнено. Более того, украинский официоз требует переформатировать состав Контактной группы и исключить из нее нынешних представителей Донбасса, отказываясь от предписанного Минскими соглашениями прямого диалога с ними", - сказал Лукашевич на онлайн-заседании постсовета ОБСЕ.