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2020-05-21T18:26
https://ria.ru/20200521/1571801709.html
Лукашевич заявил об отсутствии прогресса по урегулированию в Донбассе
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РИА Новости

Лукашевич заявил об отсутствии прогресса по урегулированию в Донбассе

18:26 21.05.2020
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© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
ВЕНА, 21 мая - РИА Новости. Спустя год с момента вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины по-прежнему нет прогресса в политическом урегулировании ситуации в Донбассе, заявил в четверг постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
По его словам, потенциал наметившихся в 2019 году подвижек в процессе урегулирования до сих пор не реализован, а переговорный процесс между представителями Киева, Донецка и Луганска постепенно заходит в тупик из-за деструктивной линии Киева на слом Минских договоренностей и пересмотр вытекающих из них обязательств.
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"Нет прогресса и на политическом треке урегулирования – ни одно политическое обязательство Киева по минскому "Комплексу мер" до сих пор полноценно не выполнено. Более того, украинский официоз требует переформатировать состав Контактной группы и исключить из нее нынешних представителей Донбасса, отказываясь от предписанного Минскими соглашениями прямого диалога с ними", - сказал Лукашевич на онлайн-заседании постсовета ОБСЕ.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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