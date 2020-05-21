В Греции число жертв коронавируса достигло 168

АФИНЫ, 21 мая - РИА Новости. Два человека умерли от COVID-19 в Греции за последние сутки, зафиксированы три новых случая заражения коронавирусом, всего в стране подтверждены 2853 случая инфицирования, сообщил представитель министерства здравоохранения по новому коронавирусу Сотирис Циодрас на брифинге в четверг.
В отделениях интенсивной терапии интубирован 21 человек. Из интенсивной терапии в связи с улучшением состояния здоровья переведены 98 пациентов.
За последние сутки два человека умерли от коронавируса, ранее от COVID-19 в Греции скончались 168 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.