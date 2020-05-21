В Греции число жертв коронавируса достигло 168

В отделениях интенсивной терапии интубирован 21 человек. Из интенсивной терапии в связи с улучшением состояния здоровья переведены 98 пациентов.

За последние сутки два человека умерли от коронавируса, ранее от COVID-19 в Греции скончались 168 человек.