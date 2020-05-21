В Йошкар-Оле откроют отделение реабилитации для переболевших COVID-19

Врач в госпитале Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Реабилитационное отделение для пациентов, переболевших Реабилитационное отделение для пациентов, переболевших COVID-19 , открывается в Йошкар-Оле , сообщает оперштаб Марий Эл.

На территории Марий Эл зафиксировано 1360 заболевших, 38 из них – за последние сутки. 989 человек выписаны в связи с выздоровлением, 8 человек умерли.

"Реабилитационное отделение на 20 коек для пациентов, перенесших новую коронавиурсную инфекцию, осложненную пневмонией, открывается в медсанчасти №1 в Йошкар-Оле. В отделение будут направлены пациенты после стационарного лечения по поводу коронавирусной инфекции на фоне других хронических неинфекционных заболеваний и двух отрицательных тестов на COVID-19. Пациенты получат не только реабилитацию со стороны бронхолегочной системы, но и профилактику поздних осложнений сопутствующих заболеваний при коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

По данным регионального минздрава, всего в инфекционных стационарах республики лечатся 373 человека. "Из них с пневмонией – 345, с подтвержденной коронавирусной инфекцией - 100. В тяжелом состоянии 157 пациентов, в состоянии средней степени тяжести – 209, легкой степени тяжести – 7. Восемь пациентов на искусственной вентиляции легких, 153 нуждаются в кислородной поддержке", - отмечается в сообщении.