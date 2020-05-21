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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T18:21
https://ria.ru/20200521/1571801263.html
В Йошкар-Оле откроют отделение реабилитации для переболевших COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571736970_0:264:2838:1860_1036x0_80_0_0_9f2f53912a3d0845239ba9b01bd18f2f.jpg
РИА Новости

В Йошкар-Оле откроют отделение реабилитации для переболевших COVID-19

18:21 21.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВрач в госпитале Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Врач в госпитале Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
© РИА Новости / Владимир Песня
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Реабилитационное отделение для пациентов, переболевших COVID-19, открывается в Йошкар-Оле, сообщает оперштаб Марий Эл.
На территории Марий Эл зафиксировано 1360 заболевших, 38 из них – за последние сутки. 989 человек выписаны в связи с выздоровлением, 8 человек умерли.
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"Реабилитационное отделение на 20 коек для пациентов, перенесших новую коронавиурсную инфекцию, осложненную пневмонией, открывается в медсанчасти №1 в Йошкар-Оле. В отделение будут направлены пациенты после стационарного лечения по поводу коронавирусной инфекции на фоне других хронических неинфекционных заболеваний и двух отрицательных тестов на COVID-19. Пациенты получат не только реабилитацию со стороны бронхолегочной системы, но и профилактику поздних осложнений сопутствующих заболеваний при коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
По данным регионального минздрава, всего в инфекционных стационарах республики лечатся 373 человека. "Из них с пневмонией – 345, с подтвержденной коронавирусной инфекцией - 100. В тяжелом состоянии 157 пациентов, в состоянии средней степени тяжести – 209, легкой степени тяжести – 7. Восемь пациентов на искусственной вентиляции легких, 153 нуждаются в кислородной поддержке", - отмечается в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоЙошкар-ОлаОбщество
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