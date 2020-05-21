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Культура
2020-05-21T18:19
https://ria.ru/20200521/1571801119.html
Театры в России начнут возвращаться к работе к сентябрю
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РИА Новости

Театры в России начнут возвращаться к работе к сентябрю

18:19 21.05.2020
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкБилетные кассы в Колонный зал Дома Союзов в Москве
Билетные кассы в Колонный зал Дома Союзов в Москве
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российские театры начнут возвращаться к работе к сентябрю, почти с каждым федеральным театром уже проработана дорожная карта, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
"Практически с каждым федеральным театром проработана своя дорожная карта… Мы собираемся выйти ближе к сентябрю. Возможно, мы, конечно, будем работать вместе с Роспотребнадзором, и другая заполняемость будет в театре, и чуть ближе мы сможем быть друг к другу во всех смыслах этого слова", - заявила она на заседании комитета Госдумы по культуре в четверг.
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КультураОльга ЛюбимоваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Госдума РФ
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