Театры в России начнут возвращаться к работе к сентябрю

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российские театры начнут возвращаться к работе к сентябрю, почти с каждым федеральным театром уже проработана дорожная карта, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
"Практически с каждым федеральным театром проработана своя дорожная карта… Мы собираемся выйти ближе к сентябрю. Возможно, мы, конечно, будем работать вместе с Роспотребнадзором, и другая заполняемость будет в театре, и чуть ближе мы сможем быть друг к другу во всех смыслах этого слова", - заявила она на заседании комитета Госдумы по культуре в четверг.