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2020-05-21T18:14
https://ria.ru/20200521/1571800764.html
МИД призвал Палестину и Израиль воздерживаться от эскалации
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РИА Новости

МИД призвал Палестину и Израиль воздерживаться от эскалации

18:14 21.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Баранов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российский МИД призвал все стороны палестино-израильского конфликта воздерживаться от шагов, способных спровоцировать новую опасную эскалацию в регионе.
"Подтверждаем принципиальную позицию России в поддержку комплексного и устойчивого урегулирования палестино-израильского конфликта на основе двухгосударственного принципа в имеющихся международно-правовых рамках. Призываем все стороны воздерживаться от любых шагов, способных спровоцировать новую опасную эскалацию в регионе и препятствующих созданию условий для возобновления прямых палестино-израильских переговоров", - говорится в сообщении МИД, опубликованном на сайте ведомства.
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"Со своей стороны Россия как участник ближневосточного "квартета" международных посредников продолжает контакты с представителями ООН, ЕС и США с целью подготовки к проведению в ближайшее время встречи в данном формате с возможным подключением заинтересованных арабских стран и Лиги арабских государств", - добавили в министерстве.
Отмечается, что российская сторона неоднократно предостерегала израильских партнеров от реализации односторонних планов, которые противоречат международно-правовой базе ближневосточного урегулирования, включающей соответствующие резолюции СБ и ГА ООН, а также Арабскую мирную инициативу. "Вызывает озабоченность, что такие экспансионистские действия Израиля могут спровоцировать опасный виток насилия на палестинских территориях, а также дестабилизировать обстановку в ближневосточном регионе в целом", - пояснили в МИД.
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Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.
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РоссияАрабо-израильский конфликтПалестинаИзраильВ мире
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