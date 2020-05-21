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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-21T18:04
https://ria.ru/20200521/1571800010.html
В Саратовской области рассказали о ситуации с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40860/37/408603734_0:140:3145:1909_1036x0_80_0_0_aef5c882f087b0c25d7a4b16907505e1.jpg
РИА Новости

В Саратовской области рассказали о ситуации с коронавирусом

18:04 21.05.2020
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© РИА Новости / Андрей Васильев / Перейти в фотобанкСаратов
Саратов
© РИА Новости / Андрей Васильев
Перейти в фотобанк
Саратов. Архивное фото
САРАТОВ, 21 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Саратовская область пока не соответствует двум из трех критериев для смягчения ограничений из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о трех критериях для принятия решений в регионах о смягчении режима ограничений. Первый показатель - коэффициент распространения инфекции, это среднее число людей, которых инфицирует один больной до изоляции, он не должен превышать 1. Также необходимо обеспечить 50% свободного коечного фонда, а охват тестированием должен составлять не менее 70 на 100 тысяч населения.
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"Мы пока еще не достигли всех трех параметров. У нас лучше всего обстоит дело с количеством обследований, которое у нас постоянно растет благодаря тому, что в течение второй-третьей декады апреля и в мае активно вводились новые лаборатории. Вот для первого этапа мы достигли пока показателя по количеству обследований. По коэффициенту распространенности важна динамика, чтобы он был стабильно в течение 7-10 дней меньше 1" - сказала Матвеева на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
"Мы не достигли еще стабильной динамики снижения заболеваемости. Количество (случаев за сутки) - это показатель абсолютный, а заболеваемость рассчитывается в относительных цифрах. Стабильных цифр мы еще не достигли, поэтому продолжается эпидемиологическое слежение за процессом распространения... Важна динамика", - добавила она.
Также, по ее словам, преждевременно говорить об открытии санкционированных пляжей в регионе.
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"У нас есть санкционированные пляжи и пляжи, которые относятся к диким. Пока речи об открытии санкционированных пляжей не идет, поскольку пляж - это тоже определенное скопление населения. Пока не достигли динамики снятия ограничительных мероприятий, об открытии санкционированных пляжей речи не идет", - отметила Матвеева.
Всего в области выявили 2139 зараженных коронавирусом, среди них 185 детей. Коронавирус унес жизни 16 человек, выздоровели 639.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Саратовская областьОбщество
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