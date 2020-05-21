В Саратовской области рассказали о ситуации с коронавирусом

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о трех критериях для принятия решений в регионах о смягчении режима ограничений. Первый показатель - коэффициент распространения инфекции, это среднее число людей, которых инфицирует один больной до изоляции, он не должен превышать 1. Также необходимо обеспечить 50% свободного коечного фонда, а охват тестированием должен составлять не менее 70 на 100 тысяч населения.

"Мы пока еще не достигли всех трех параметров. У нас лучше всего обстоит дело с количеством обследований, которое у нас постоянно растет благодаря тому, что в течение второй-третьей декады апреля и в мае активно вводились новые лаборатории. Вот для первого этапа мы достигли пока показателя по количеству обследований. По коэффициенту распространенности важна динамика, чтобы он был стабильно в течение 7-10 дней меньше 1" - сказала Матвеева на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.

"Мы не достигли еще стабильной динамики снижения заболеваемости. Количество (случаев за сутки) - это показатель абсолютный, а заболеваемость рассчитывается в относительных цифрах. Стабильных цифр мы еще не достигли, поэтому продолжается эпидемиологическое слежение за процессом распространения... Важна динамика", - добавила она.

Также, по ее словам, преждевременно говорить об открытии санкционированных пляжей в регионе.

"У нас есть санкционированные пляжи и пляжи, которые относятся к диким. Пока речи об открытии санкционированных пляжей не идет, поскольку пляж - это тоже определенное скопление населения. Пока не достигли динамики снятия ограничительных мероприятий, об открытии санкционированных пляжей речи не идет", - отметила Матвеева.

Всего в области выявили 2139 зараженных коронавирусом, среди них 185 детей. Коронавирус унес жизни 16 человек, выздоровели 639.