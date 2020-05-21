Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-21T18:06
https://ria.ru/20200521/1571799783.html
Кастюкевич: если человеку не на кого рассчитывать, берем над ним шефство
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571799158_0:62:3046:1775_1036x0_80_0_0_6f8fe820ef2cb633ab272c61e76b6895.jpg
РИА Новости

Кастюкевич: если человеку не на кого рассчитывать, берем над ним шефство

18:02 21.05.2020 (обновлено: 18:06 21.05.2020)
22
© РИА Новости / Артур ЛебедевВолонтеры движения "Мы вместе" доставляют продукты для пенсионеров, находящихся в группе риска из-за распространения коронавирусной инфекции
Волонтеры движения Мы вместе доставляют продукты для пенсионеров, находящихся в группе риска из-за распространения коронавирусной инфекции
© РИА Новости / Артур Лебедев
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Промежуточные итоги работы в рамках проекта #МыВместе подвела "МолодежкаОНФ". С начала режима самоизоляции организация оказывает адресную помощь жителям в доставке продуктов, лекарств, оплате ЖКХ, поддержке медицинских работников, организации помощи и содействия по переоборудованию клиник под прием коронавирусных больных в Москве и регионах.

Выезжая по обращениям, если мы понимаем, что кроме нас человеку не на кого рассчитывать, то берем над ним шефство. Это не разовая помощь, а регулярная. Сейчас у нас 623 подшефных, среди которых одинокие пенсионеры, люди с ограничениями здоровья, многодетные семьи. Например, в Омской области наши ребята на постоянной основе заботятся о труженице тыла Пелагее Касьяновой, которой на этой неделе исполнилось 102 года", – отметил заместитель руководителя исполкома ОНФ, член центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

Он также добавил, что в той же Омской области "Молодежка" взяла шефство над целым селом: в Никитино нет ни одного продуктового магазина, и жители в пандемию оказались в сложной ситуации. Волонтеры раз в неделю возят туда продукты и лекарства, а после снятия карантина будут решать проблему с бесперебойным обеспечением продуктами.
Подводя промежуточные итоги работы "МолодежкиОНФ" в рамках всероссийского проекта #МыВместе в цифрах и фактах, Игорь Кастюкевич отметил, что по настоящему народной акцией стала "Довези врача". Она стартовала 30 марта, когда в ряде регионов страны ограничили работу общественного транспорта. На сегодня акция работает в 32 регионах, а парк составляет 1089 автомобилей. Ежедневно волонтеры и добровольцы возят медицинских работников из дома на работу и обратно. Уже выполнено более 4800 рейсов. В общей сложности более 1500 медицинских работников воспользовались такой помощью.
Москва
Вчера, 13:23Распространение нового коронавируса
Молодежное движение ОНФ оказало помощь по 32 тысячам обращений
Для помощи в тех клиниках, где оборудуют временные обсервации, "МолодежкаОНФ" сформировала специальные группы быстрого реагирования. Их численность в 69 регионах – более 1000 человек. Помощь оказана десяткам клиник как в субъектах, так и в Москве.
Всего "МолодежкаОНФ" оказала помощь и содействие в оборудовании более 15 тысяч койко-мест для больных коронавирусной инфекцией. В столице группы были задействованы в работе в 10 больницах, а также в переоборудовании 75-го павильона ВДНХ.

Всероссийский проект #МыВместе – это очень честная и правильная история. Вместе с нами плечом к плечу – издатели, предприниматели, спортсмены, просто жители, которые захотели помочь. Спасибо каждому! Мы теперь одна большая и сильная команда. Поможем всем, до кого сможем дотянуться", – отметил заместитель руководителя исполкома ОНФ, член центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич. 

Еще одна акция, которую активно поддержали в регионах, – "Тележка добра". На сегодня в ней участвует более 80 регионов. Специальные тележки установлены в 1500 магазинах. Там жители оставляют продукты, которые потом волонтеры штабов #МыВместе и участники региональных команд "МолодежкаОНФ" доставляют людям. В основном таким образом отрабатываются заявки с пометкой "нет денег". К реализации этой акции подключились 11 региональных некоммерческих организаций и благотворительных фондов. Всего с начала акции (9 апреля) было собрано более 47 тонн продуктов для 9000 семей. В наборы входят продукты длительного хранения.
000000
Обсудить 0
Общероссийский народный фронт
Рекомендуем
Москва
Молодежное движение ОНФ оказало помощь по 32 тысячам обращений
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Таджикистане выявили 210 новых случаев коронавируса за сутки
Строительство дороги
Власти Подмосковья проинспектировали строящийся выезд из Трехгорки
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МИД предупредил о махинациях с матпомощью застрявшим за рубежом россиянам
Машина скорой помощи
В Саратовской области рассказали о заразившихся коронавирусом медиках
Саратов
В Саратовской области рассказали о ситуации с коронавирусом
Фонарный столб с объявлениями
Свыше 300 незаконных баннеров убрали в Подмосковье с начала года
Цифровой избирательный участок для электронного голосования на выборах в Московскую городскую Думу
Эксперты обсудили будущее избирательной системы на фоне пандемии COVID-19
Врачи в коридоре больницы
В Подмосковье разработан онлайн-калькулятор для расчета выплат врачам
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Владимирские депутаты выступили за дофинансирование отдыха детей
Салехард
В Салехарде начали выдачу жилищных сертификатов бюджетникам
Михаил Богданов
Богданов провел телефонный разговор со спецпредставителем Швейцарии
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин заявил, что тяжелобольных в больницы поступает все меньше
Врач-стоматолог осматривает пациента
Стоматологи на дому оказывают помощь маломобильным калининградцам
Ситуация в селе Кой-Таш в Киргизии
Массовую молитву на Ураза-байрам отменили в Киргизии из-за коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:12Константина Эрнста номинировали в совет директоров МТС
21:09Мурашко рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавируса
21:05Помпео назвал сроки выхода США из Договора по открытому небу
21:02США намерены противостоять России и Китаю по Сирии в Совбезе ООН
21:01Работодатели в Москве смогут аннулировать пропуска работающих удаленно
20:54В Госдуме рассказали о новом едином реестре данных о россиянах
20:46В МИД обвинили США в демонтаже инструментов контроля над вооружениями
20:39Более 27 тысяч москвичей прошли тестирование на антитела COVID-19
20:37Коронавирус выявили у 1474 российских военных
20:33Мишустин подписал документ о критериях выдачи займов по сниженной ставке
20:28МИД раскритиковал попытки оправдать выход из Договора по открытому небу
20:22МИД напомнил о претензиях России к США в рамках Договора об открытом небе
20:21Во Франции от коронавируса за сутки умерли 83 человека
20:20Трамп допустил заключение соглашения по контролю над вооружениями
20:13Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве
20:11Власти Югры ограничили въезд в три населенных пункта из-за COVID-19
20:11Сенат США утвердил Рэтклиффа директором национальной разведки
20:09Постпред прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
19:56ООН обеспокоена эрозией режима контроля за вооружениями
19:52В Ираке выявили 153 новых случая коронавируса за сутки
Лента новостейМолния