Кастюкевич: если человеку не на кого рассчитывать, берем над ним шефство

Выезжая по обращениям, если мы понимаем, что кроме нас человеку не на кого рассчитывать, то берем над ним шефство. Это не разовая помощь, а регулярная. Сейчас у нас 623 подшефных, среди которых одинокие пенсионеры, люди с ограничениями здоровья, многодетные семьи. Например, в Омской области наши ребята на постоянной основе заботятся о труженице тыла Пелагее Касьяновой, которой на этой неделе исполнилось 102 года", – отметил заместитель руководителя исполкома ОНФ, член центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.
Всероссийский проект #МыВместе – это очень честная и правильная история. Вместе с нами плечом к плечу – издатели, предприниматели, спортсмены, просто жители, которые захотели помочь. Спасибо каждому! Мы теперь одна большая и сильная команда. Поможем всем, до кого сможем дотянуться", – отметил заместитель руководителя исполкома ОНФ, член центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.