Кастюкевич: если человеку не на кого рассчитывать, берем над ним шефство

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Промежуточные итоги работы в рамках проекта #МыВместе подвела "МолодежкаОНФ". С начала режима самоизоляции организация оказывает адресную помощь жителям в доставке продуктов, лекарств, оплате ЖКХ, поддержке медицинских работников, организации помощи и содействия по переоборудованию клиник под прием коронавирусных больных в Москве и регионах.

Выезжая по обращениям, если мы понимаем, что кроме нас человеку не на кого рассчитывать, то берем над ним шефство. Это не разовая помощь, а регулярная. Сейчас у нас 623 подшефных, среди которых одинокие пенсионеры, люди с ограничениями здоровья, многодетные семьи. Например, в Омской области наши ребята на постоянной основе заботятся о труженице тыла Пелагее Касьяновой, которой на этой неделе исполнилось 102 года", – отметил заместитель руководителя исполкома ОНФ, член центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

Он также добавил, что в той же Омской области "Молодежка" взяла шефство над целым селом: в Никитино нет ни одного продуктового магазина, и жители в пандемию оказались в сложной ситуации. Волонтеры раз в неделю возят туда продукты и лекарства, а после снятия карантина будут решать проблему с бесперебойным обеспечением продуктами.

Подводя промежуточные итоги работы "МолодежкиОНФ" в рамках всероссийского проекта #МыВместе в цифрах и фактах, Игорь Кастюкевич отметил, что по настоящему народной акцией стала "Довези врача". Она стартовала 30 марта, когда в ряде регионов страны ограничили работу общественного транспорта. На сегодня акция работает в 32 регионах, а парк составляет 1089 автомобилей. Ежедневно волонтеры и добровольцы возят медицинских работников из дома на работу и обратно. Уже выполнено более 4800 рейсов. В общей сложности более 1500 медицинских работников воспользовались такой помощью.

Для помощи в тех клиниках, где оборудуют временные обсервации, "МолодежкаОНФ" сформировала специальные группы быстрого реагирования. Их численность в 69 регионах – более 1000 человек. Помощь оказана десяткам клиник как в субъектах, так и в Москве.

Всего "МолодежкаОНФ" оказала помощь и содействие в оборудовании более 15 тысяч койко-мест для больных коронавирусной инфекцией. В столице группы были задействованы в работе в 10 больницах, а также в переоборудовании 75-го павильона ВДНХ.

Всероссийский проект #МыВместе – это очень честная и правильная история. Вместе с нами плечом к плечу – издатели, предприниматели, спортсмены, просто жители, которые захотели помочь. Спасибо каждому! Мы теперь одна большая и сильная команда. Поможем всем, до кого сможем дотянуться", – отметил заместитель руководителя исполкома ОНФ, член центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.