В Ливане число случаев коронавируса превысило тысячу

С 13 по 18 мая правительство вновь закрыло все частные и государственные предприятия на фоне отрицательной статистики минздрава. В конце апреля в Ливане начали поэтапную отмену введенных превентивных мер по борьбе с коронавирусом, в рамках первых двух этапов открылись частные компании, заработали муниципалитеты, возобновилась работа сельскохозяйственной отрасли, гражданам разрешили посещать общественные места в светлое время суток с соблюдением предписанных мер безопасности. С начала текущей недели в стране открылись пляжи, однако власти запретили купаться в море.