В Ливане число случаев коронавируса превысило тысячу

БЕЙРУТ, 21 мар - РИА Новости. Министерство здравоохранения Ливана сообщило о выявлении 63 новых случаев заражения коронавирусом в стране, общее число достигло 1024.
"Министерство здравоохранения зарегистрировало 63 новых случая заражения коронавирусом. Общее число увеличилось до 1024 заражений", - сообщается в докладе минздрава.
Ранее ливанские власти заявили о готовности вновь ввести тотальный комендантский час, если в стране будет продолжаться массовое несоблюдение эпидемиологических мер.
С 13 по 18 мая правительство вновь закрыло все частные и государственные предприятия на фоне отрицательной статистики минздрава. В конце апреля в Ливане начали поэтапную отмену введенных превентивных мер по борьбе с коронавирусом, в рамках первых двух этапов открылись частные компании, заработали муниципалитеты, возобновилась работа сельскохозяйственной отрасли, гражданам разрешили посещать общественные места в светлое время суток с соблюдением предписанных мер безопасности. С начала текущей недели в стране открылись пляжи, однако власти запретили купаться в море.
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