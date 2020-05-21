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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-21T18:02
https://ria.ru/20200521/1571799750.html
В Ливане число случаев коронавируса превысило тысячу
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570061637_0:0:3390:1908_1036x0_80_0_0_0f7f7cc43bf1df4cd364058a775875f0.jpg
РИА Новости

В Ливане число случаев коронавируса превысило тысячу

18:02 21.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкВрачи в инфекционном стационаре для лечения больных с коронавирусной инфекцией COVID-19 в южном Ливане
Врачи в инфекционном стационаре для лечения больных с коронавирусной инфекцией COVID-19 в южном Ливане
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Врачи в инфекционном стационаре для лечения больных с коронавирусной инфекцией COVID-19 в южном Ливане. Архивное фото
БЕЙРУТ, 21 мар - РИА Новости. Министерство здравоохранения Ливана сообщило о выявлении 63 новых случаев заражения коронавирусом в стране, общее число достигло 1024.
"Министерство здравоохранения зарегистрировало 63 новых случая заражения коронавирусом. Общее число увеличилось до 1024 заражений", - сообщается в докладе минздрава.
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Ранее ливанские власти заявили о готовности вновь ввести тотальный комендантский час, если в стране будет продолжаться массовое несоблюдение эпидемиологических мер.
С 13 по 18 мая правительство вновь закрыло все частные и государственные предприятия на фоне отрицательной статистики минздрава. В конце апреля в Ливане начали поэтапную отмену введенных превентивных мер по борьбе с коронавирусом, в рамках первых двух этапов открылись частные компании, заработали муниципалитеты, возобновилась работа сельскохозяйственной отрасли, гражданам разрешили посещать общественные места в светлое время суток с соблюдением предписанных мер безопасности. С начала текущей недели в стране открылись пляжи, однако власти запретили купаться в море.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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