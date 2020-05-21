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2020-05-21T18:01
https://ria.ru/20200521/1571799709.html
В Москве отменили более тысячи штрафов за ошибку в номере авто в пропуске
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570193274_0:99:3036:1806_1036x0_80_0_0_65ebf9e8051d636523ecfd8949fadc09.jpg
РИА Новости

В Москве отменили более тысячи штрафов за ошибку в номере авто в пропуске

18:01 21.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы останавливает водителя для проверки у него цифрового пропуска на передвижение по Москве
Инспектор дорожно-патрульной службы останавливает водителя для проверки у него цифрового пропуска на передвижение по Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Инспектор дорожно-патрульной службы останавливает водителя для проверки у него цифрового пропуска на передвижение по Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Более одной тысячи штрафов водителям, допустившим ошибку при привязке номера автомобиля к цифровому пропуску, отменено в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.
"Тысячу десять штрафов водителям, допустившим ошибку в номере при привязке к пропуску, отменила МАДИ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что МАДИ ежедневно аннулирует сотни штрафов водителям, которые допустили ошибку в номере авто при привязке к цифровому пропуску.
"Чтобы обжаловать штраф дистанционно, нужно подать заявление на одном из порталов: mos.ru или avtokod.mos.ru", - добавляется в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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