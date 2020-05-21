В Москве отменили более тысячи штрафов за ошибку в номере авто в пропуске

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Более одной тысячи штрафов водителям, допустившим ошибку при привязке номера автомобиля к цифровому пропуску, отменено в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.
"Тысячу десять штрафов водителям, допустившим ошибку в номере при привязке к пропуску, отменила МАДИ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что МАДИ ежедневно аннулирует сотни штрафов водителям, которые допустили ошибку в номере авто при привязке к цифровому пропуску.
"Чтобы обжаловать штраф дистанционно, нужно подать заявление на одном из порталов: mos.ru или avtokod.mos.ru", - добавляется в сообщении.
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