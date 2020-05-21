В Словении число умерших пациентов с коронавирусом увеличилось до 105

БЕЛГРАД, 21 мая – РИА Новости. Число умерших больных коронавирусом в Число умерших больных коронавирусом в Словении с начала пандемии достигло 105, всего выявлено 1468 больных, сообщило правительство страны.

Правительство Словении в ходе телефонного заседания утвердило конец эпидемии коронавируса в стране 15 мая из-за снижения показателей распространения инфекции. Границы страны затем были открыты для граждан ЕС, заработали торговые центры, кафе, рестораны и предприятия сферы услуг.

"За прошедшие сутки протестированы анализы 909 человек, ни одного позитивного результата на COVID-19. Всего с начала пандемии выявлено 1468 зараженных. В прошедшие 24 часа скончался один больной, общее число умерших от коронавируса составило 105 человек", - сообщил кабмин в Twitter в четверг.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в четверг обсудил по телефону с министром иностранных дел Словении Анже Логаром сотрудничество стран в борьбе с COVID-19, а также планы деятельности межправкомиссии двух стран по торгово-экономическому сотрудничеству.