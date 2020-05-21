В Ульяновской области число случаев COVID-19 выросло до 1666

САМАРА, 21 мая - РИА Новости. Коронавирус подтвержден еще у 70 жителей Ульяновской области, общее число случаев заболевания COVID-19 в регионе выросло до 1666, сообщила пресс-служба областного управления Роспотребнадзора.
Утром в четверг федеральный оперштаб сообщал, что число выявленных заразившихся коронавирусом в Ульяновской области составляет 1596 человек.
"По состоянию на 21 мая подтвержденных случаев COVID-19 – 1666. Новых подтвержденных случаев – 70", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, еще 3497 человек находятся под наблюдением медиков.
Из 1666 заразившихся 403 человека выздоровели, шестеро скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф