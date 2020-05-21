СМИ: США уведомили партнеров о выходе из Договора по открытому небу

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа в четверг уведомила международных партнеров о намерении выйти из Договора по открытому небу, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Согласно агентству, власти США намерены выйти из Договора в связи с тем, что Россия нарушает свои обязательства.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.